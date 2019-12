Liga FruitKick: weinig fruit,veel suiker

Nieuws|Liga FruitKick eXtra Framboos is geen gezond tussendoortje. Het is eerder een Suikerkick dan een Fruitkick, aldus Foodwatch die de nieuwe reep eens stevig onder de loep nam.

Voedingsconcern Kraft claimt: '30% minder suikers en boordevol fruit'. En: 'Bron van voedingsvezels'.

Maar - schrijft Foodwatch - er zit nauwelijks fruit in, wel fruitvulling. En die bestaat vooral uit glucosefructosestroop, een goedkope maïssuiker en vulstoffen.

Veel calorieën

In werkelijkheid zit er in elke FruitKick eXtra Framboos slechts 6,7% echt fruit, ofwel 1,8 gram. Foodwatch: 'Bovendien is de glucosefructosestroop, het hoofdingrediënt van de fruitvulling, niet onomstreden. De fructose uit deze goedkope maïssuiker levert veel calorieën, maar zorgt niet voor een gevoel van verzadiging en dat veroorzaakt overconsumptie… en dus overgewicht.'

De voedingswaakhond wijst er ook op dat de 'bron van voedingsvezels' grotendeels nep is. De toegevoegde voedingsvezels zijn niet 1 op 1 te vergelijken met oorspronkelijke vezels die in bijvoorbeeld fruit of granen zitten. 'Ze mogen dan ook niet worden meegeteld in onze dagelijkse voedingsvezelconsumptie.'

Bron: Foodwatch.