Onderzoek overgewicht

Mensen tussen de 45 en 65 jaar die te zwaar zijn, kunnen meedoen aan een groot onderzoek naar oorzaken en gevolgen van hun kwaal. Zij dienen een body mass index (BMI) te hebben van 27 kg per m2 of hoger. Het onderzoek wordt gedaan door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De deelnemers vullen twee vragenlijsten in, verzamelen urine en brengen een ochtend door in het LUMC voor een bloedprik, vetmeting en hart-, vaat- en longtesten. Reiskosten worden vergoed en voor een lunch wordt gezorgd. Belangstellenden vinden meer informatie op www.neostudie.nl of kunnen bellen met tel. 071-526 1388.