Afvallen met een vol gevoel

Veel eiwit in een maaltijdvervanger is handig omdat dit het hongergevoel kan onderdrukken. Sommige producten schrijven daarom met grote letters dat ze eiwitrijk zijn, maar dat blijken niet altijd de eiwitrijkste producten van dit assortiment te zijn. Daarvoor moet je toch naar de kleine letters. Eiwit wordt interessant als er bijvoorbeeld 15 gram in zit zoals bij de lunchreep van Modifast.

Vervangen deze producten nu echt een maaltijd?

Zelf doen de producten daar wat vaag over. Om af te slanken zou je 3 maaltijden per dag moeten vervangen, maar daar zijn deze producten eigenlijk niet geschikt voor. Het vitaminegehalte is vaak niet toereikend en ook als je dat ondervangt met een multivitaminepreparaat, dan nog is dit een eenzijdige voeding die problemen kan geven. Het grootste bezwaar is dat je het niet langdurig kan doen. Een maaltijdvervanger kan helpen maar uiteindelijk moet een gevarieerde, normale - maar slanke - voeding het doen. Het voordeel van Weightcare en Modifast is dat ze daar op inspelen. Bij de andere producten missen we dat. Als je het zelf niet voor elkaar krijgt raden we aan de hulp van een dietist in te schakelen.