Eerste indruk|Afvallen met meer succes is geen dieet, maar helpt je bij het volhouden van je dieet. Niet in jezelf geloven, niet weten waar te beginnen of geen groente lusten? Meijke van Herwijnen geeft praktische oplossingen zodat jij kunt afvallen met meer succes.

Afvallen met meer succes: review

Pluspunten

De knelpunten die worden besproken zijn herkenbaar, zoals: als ik moe ben ga ik eten, ik vind gezond eten niet lekker of ik blijf maar jojoën.

Het is geen dieetboek maar een boek dat helpt om je dieet beter vol te houden

Er zijn geen strenge regels en verboden voedingsmiddelen.

Je navigeert makkelijk door het boek. De inhoudsopgave is overzichtelijk en bij de tips staat welke knelpunten nog meer op jou van toepassing kunnen zijn

Licht opgemaakt, maakt het luchtig om te lezen

Minpunten

De tips zorgen niet direct voor gewichtsverlies. Dit is afhankelijk van je eigen voedingsgewoontes en het dieet wat je volgt. Zoals Meijke van Herwijnen zelf aangeeft is een (gezond) voedingspatroon, zonder te veel strenge regels het langst vol te houden.

Afvallen met meer succes gaat er van uit dat je al weet wat gezonde voeding is. Veel voorbeelden en recepten vind je dus niet in dit boek.

De oplossingen die worden aangedragen lijken makkelijk. Maar vergeet niet dat zij ook tijd, aandacht en inzet vragen.

Conclusie

Wil je in korte tijd enkele kilo's kwijt, dan is Afvallen met meer succes minder geschikt. Maar wil je ook op lange termijn op gewicht blijven, dan helpt het boek je om je lijnpoging te laten slagen.

Het is geen dieetboek met strenge voedingsregels. Het boek is er juist op gericht om je te helpen door te zetten bij de moeilijke momenten. Dit maakt de kans groot dat je dieet succesvol is en het gewichtsverlies blijvend. Afvallen met meer succes is goed te gebruiken in combinatie met een boek over gezonde voeding.

Heeft Afvallen met meer succes jou geholpen bij je lijnpoging? Heb je tips om af te vallen en op gewicht te blijven. Deel het op de community.

Wat is Afvallen met meer succes?

Afvallen met meer succes geeft je tips om je afslankpoging te laten slagen. Het is geen dieetboek dat verteld wat je wel en niet mag eten. Maar in dit boek staan oplossingen voor de valkuilen die je kunt tegenkomen tijdens het afvallen.

Moeilijke voedingsregels, lastige momenten of negatieve gedachten kunnen je afhouden van blijvend succes. Maar als je hulp vraagt wanneer je het te druk hebt of voor jezelf kleine haalbare stappen inplant is de kans groter dat je deze keer wel slaagt.

Wat moet je eten?

Je moet zelf al weten wat gezonde voeding is en wat je moet eten om af te vallen. Meijke van Herwijnen geeft weinig voedingstips, ze adviseert om dicht bij je eigen eetgewoontes te blijven en daar kleine veranderingen in aan te brengen. Dat maakt het beter vol te houden. Af en toe staat er een lijstje met tussendoortjes of hoe je meer groente kan eten (een tip uit veel dieetboeken), maar meer niet.

107 tips

Met 107 tips en tricks kan iedereen een oplossing vinden voor zijn of haar probleem bij het afvallen. De tips zijn in 7 onderwerpen verdeeld: