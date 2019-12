Eerste indruk|Met de 100% plantaardige Pur'Enjoy wil Alpro de strijd aangaan met yoghurtdranken. In 2015 werd Pur'Enjoy genomineerd voor de Jaarprijs Goede Voeding, omdat 'de smaak goed is, ook voor wie niet gewend is aan de typische soja smaak', aldus de jury. Dat hebben wij maar even laten proeven.

Review: Alpro Pur'Enjoy

Conclusie

Helaas zijn onze 18 proevers het niet helemaal eens met de jury van de Jaarprijs Goede Voeding, zeker als het over de smaak gaat. Een veel gehoorde opmerking is 'kunstmatig'. Toch dachten 11 personen dat ze wel echt met een zuiveldrank te maken te hadden. Zij proefden geen soja. Maar dat mag niet baten, want meer dan de helft vindt de drank niet echt lekker. Kinderen waarderen de drank meer.

Puur genieten? Niet echt

Maar 7 van onze proevers vonden de smaak mango-stervrucht lekker. Het is Alpro vooral niet gelukt om de smaak van de vruchten goed naar voren te laten komen. De smaak wordt vooral verward met ananas of perzik. Eén proever dacht zelfs banaan te proeven die al over de houdbaarheidsdatum was. De smaak framboos-granaatappel wordt in de mond opeens aardbei of bosvruchten.

Gezonder dan drinkyoghurt?

Naast de smaak roemt de jury van de Jaarprijs Goede Voeding ook de 'betere gehaltes verzadigd vet en toegevoegd suiker'. Maar met die vetten in drinkyoghurt valt het heel erg mee. De meeste worden gemaakt van magere yoghurt en bevatten daardoor nauwelijks vet. Wel bevat Pur'Enjoy minder suiker dan veel drinkyoghurts. Helemaal als je het vergelijkt met bekende merken voor kinderen. Dat is goed, want van suiker is het advies niet te veel binnen te krijgen. Nog een voordeel, door minder suiker toe te voegen bevat Pur'Enjoy ook minder calorieën.

Kinderen: 'Even wennen, maar wel lekker'

Kinderen zijn duidelijk positiever. We vroegen 6 kinderen (tussen de 4 en 8 jaar) om Pur'Enjoy te proeven. Op één na zouden ze het graag vaker willen drinken. Toch is de smaak voor sommige wel even wennen. En welke smaak ze het lekkerst vonden, tja dat ging gelijk op. Dus wie op zoek is naar een alternatief voor de zuiveldranken kan Pur'Enjoy zeker eens aan de kinderen geven.

