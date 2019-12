Bé groentenburger

Eerste indruk|Een burger van groente. Klink gezond, maar is dat wel zo? En is deze burger lekker? Een panel van 20 proevers probeerden de Bé groenteburger.

Conclusie

De groenteburger van Bé is het nét niet. Meer groente eten is natuurlijk een goed idee. Maar in de vorm van deze groenteburger krijg je ongemerkt bijna 1 gram zout op de koop toe. Jammer, want te veel zout is ongezond en groente is van nature juist zoutarm.

Vlees nog vis

Vleesproducent Zwanenberg gooit het eens over een andere boeg en brengt onder het merk Bé een groenteburger op de markt. De groenteburgers zijn verkrijgbaar in drie kleurrijke varianten: gele wortel en mais, rode biet en groene boon en erwt. Een burger bestaat gemiddeld voor driekwart uit groente, de rest is kippeneiwit, haver, zetmeel en wat smaakmakers. De burger mag niet doorgaan als vleesvervanger, omdat er geen ijzer en vitamine B12 is toegevoegd. Deze burgers worden daarom als een groentevervanger op de markt gebracht.

Gezond

De Gezondheidsraad adviseerde recentelijk (november 2015) om de consumptie van bewerkt vlees te beperken. Groenten eten we juist vaak te weinig. Een groenteburger is in theorie dan ook een goed idee. Helaas is de groenteburger van Bé niet de meest gezonde manier om groente te eten: je krijgt ongemerkt ruim 1 gram zout op de koop toe. Jammer, want te veel zout is ongezond en groente is van nature juist zoutarm. Bovendien is de 60 gram groente die je per burger (80 gram) binnenkrijgt niet bijzonder veel.

Lekker

We lieten twintig mensen een vorkje prikken van de Bé groenteburger. Onze proevers zijn verdeeld over de smaak. Sommigen vinden hem 'sponzig'. Anderen vinden hem 'te zout'. En weer anderen hebben hun twijfels over groente geperst in een burger: 'Groente is los veel lekkerder'.

Toch zijn niet alle proevers negatief. Sommigen zijn positief: 'Weer eens wat anders'. En het oog wil ook wat, zo blijkt uit een reactie van een proever: 'Kleurt leuk op je bord'. Van de drie varianten vonden onze proevers de groenteburger van gele wortel en mais het best gelukt en de groenteburger van rode biet het minst lekker.

Verkrijgbaar

De groenteburgers zijn per twee te koop bij Jumbo voor €2,89. De bietenburger staat op het menu bij Ikea.

