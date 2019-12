Eerste indruk|Geen tijd om te ontbijten? Dan eet je toch even een koekje, of vier. Koekjes die de hele ochtend hun energie geleidelijk afgeven zodat je zonder grommende maag de lunch haalt. Dit is het idee achter de BelVita Breakfast ontbijtbiscuits. Voor dit effect moet je helaas naast de 4 koekjes nog wel even een portie zuivel en een stuk fruit eten. Toch niet zo heel snel dus.

BelVita Breakfast: review

De Claim

De langzame koolhydraten zouden de hele ochtend energie afgeven, waardoor je niet met een rommelende maag hoeft rond te lopen. Dat langzaam verteerbare koolhydraten (zoals in volkorenbrood), de bloedsuiker langzamer laat stijgen dan snelle koolhydraten (zoals in wit brood) is al langer bekend. De claim op de verpakking is dan ook goedgekeurd door de Europese Commissie. Lees meer over snelle en langzame koolhydraten.

Energie

Er is nog wel enige discussie of langzame koolhydraten ook langer voor energie zorgen en dat je maag er minder snel weer van gaat rommelen. Wij lieten 9 mensen de biscuitjes proeven en vroegen wanneer ze weer honger kregen. Vier van de proevers hadden genoeg aan het BelVita Breakfast ontbijt voor de rest van de ochtend. De andere 5 hadden juist eerder trek of merkte geen verschil. Niet echt een overtuigend resultaat dus..

Genoeg

Een BelVita Breakfast ontbijt vult wel goed. Naast de 4 koekje moet je ook nog een stuk fruit en een portie zuivel wegwerken. Al onze proevers waren gewend te ontbijten, vaak met muesli en yoghurt of een boterham. Toch vonden ze de koekjes met fruit ruim voldoende als ontbijt. Een enkeling vond het zelfs teveel.

Smaak

De biscuitjes zelf vallen redelijk in de smaak, ze zijn krokant en zoet van smaak. Met 5 verschillende smaken is er vaak wel één die bevalt. Toch hadden de meeste proevers het idee dat ze koekjes voor bij de thee als ontbijt zaten te eten. Het idee om 4 koekjes weg te werken 's ochtends stond ook een beetje tegen.

Conclusie

De BelVita Breakfast ontbijtbiscuits zijn zoet en krokant. Hierdoor hebben ze echt veel weg van volkorenkoekjes. Toch zorgen ze er wel voor dat je vol zit na het ontbijt.

Hierbij maakt het wel uit welk fruit je eet. Een mandarijntje vult natuurlijk minder goed dan een banaan. Het idee van fruit bij het ontbijt is zeker niet slecht. De meeste Nederlanders eten hier nog steeds te weinig van.

Daarnaast kan je je afvragen wat de tijdswinst is. Het duurt redelijk lang om de koekjes, fruit en zuivel weg te werken. Je kunt ook een glas melk drinken en ondertussen een boterham klaarmaken voor onderweg.

Ook is het nog de vraag of zo'n koekje nou veel langzamer zijn energie afgeeft dan de oude vertrouwde volkorenboterham.

Wat is BelVita Breakfast?

Ontbijten is gezond maar kost tijd. Tijd die er niet altijd is, door bijvoorbeeld een hectisch gezinsleven of omdat je bed toch wel heel lekker ligt. Voor deze groep heeft Liga Belvita Breakfast ontwikkeld. Een ontbijtbiscuitje dat direct gegeten kan worden en dus weinig tijd kost.

Wat maakt BelVita Breakfast anders?

BelVita Breakfast is zo samengesteld dat het koekje de energie geleidelijk in 4 uur afgeeft.

Dit komt volgens Liga door de speciale samenstelling: het gebruik van 5 verschillende soorten granen en het bakproces: op lagere temperatuur en met minder water. BelVita Breakfast mag dan ook de volgende claim op hun verpakkingen zetten: 'BelVita ontbijtbiscuits zijn rijk aan langzaam verteerbaar zetmeel wat langzaam wordt vrijgegeven na vertering. Consumptie van producten met een hoog gehalte langzaam verteerbaar zetmeel doet het bloedglucosegehalte minder stijgen na de maaltijd, dan producten met een laag gehalte langzaam verteerbaar zetmeel'.

Het ontbijt

BelVita Breakfast is verkrijgbaar in ontbijtbiscuits en sandwichbiscuits. Dit zijn 2 koekjes op elkaar met een vulling ertussen. Om het ontbijt compleet te maken moet je zelf nog toevoegen: