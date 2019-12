Eerste indruk|Met de Bikini Challenge zorg jij er voor dat je binnen 8 weken weer in je bikini past. En het blijft leuk, je hoeft niet streng te diëten, maar gaat bewust kiezen. De Bikini Challenge geeft namelijk inzicht in je eetgedrag en de zwakke punten erin.

Pluspunten:

Het is goed vol te houden: je eet wat je lekker vindt en blijft grotendeels bij je eigen gewoontes.

De opdrachten helpen bij het slim denken en geven je inzicht in je eigen (eet)gedrag.

Mieke Kosters geeft veel voorbeelden uit haar eigen ervaringen, dit maakt het herkenbaar.

Ook na 8 weken vol te houden

Door het boek heen staan een aantal (zomerse) recepten

Het boek ziet er fris uit, is niet te dik en leest makkelijk.

Minpunten:

Door kleine aanpassingen in je dieet val je niet direct heel veel af. Maar het is wel goed vol te houden en je blijft op gewicht.

De ervaringen in het boek zijn niet altijd even realistisch. Zo lijkt het net of een vrouw in 8 weken tijd 23 kilo is afgevallen.

Sommige mensen zullen langer nodig hebben dan acht weken om zomerproof te worden. Maar ook dan kunnen de tips uit het boek helpen.

Veranderen van je eigen gedachtes en gewoontes is moeilijk. Je moet sterk in je schoenen staan. Zoals Mieke zelf ook al aangeeft, vraag om hulp.

Medicijngebruik of ziekte kunnen soms ook bedragen aan een (te) hoog lichaamsgewicht. Dan is de Bikini Challenge minder geschikt.

Conclusie

In acht weken zomerproof zal niet voor iedereen opgaan, want met de Bikini Challenge zal je niet direct snel veel gewicht verliezen. Maar de opdrachten en tips kunnen helpen om je eetgewoontes aan te pakken en blijvend te veranderen.

De Bilkini Challenge is geen dieetboek dat je voorschrijft hoe je moet afvallen. Het helpt je inzicht te krijgen in je eigen eetgewoontes. Eten wat jij lekker vindt en hier van genieten staat voorop.

Wat is De Bikini Challenge

In acht weken leer jij de juiste instelling te krijgen om af te vallen. Je hoeft niet streng te gaan diëten, maar Mieke Kosters helpt je om bewuster met eten om te gaan waardoor je niet [of minder] gedachteloos overeet. Je eet alleen wat je het allerlekkerst vindt en geniet hier bewust van. Hierdoor zul je uiteindelijk minder gaan eten.

In 8 weken slank

Er zijn verschillende redenen waarom afvallen niet lukt. Bijvoorbeeld door niet te ontbijten of (gedachteloos) te veel eten. Dit zijn dikke gewoontes. Aan het begin van de 8 weken denk je na over jouw dikke gewoontes. Aan de hand van tips en opdrachten ga je in acht weken tijd die gewoontes omzetten in slank denken.

Elke week behandelt een ander onderwerp:

Week 1 De detox - Klaar voor de start;

Week 2 Food-to-love - Wat eet jij deze 8 weken;

Week 3 No excuses - Ik ben hier de baas;

Week 4 Me time - Ik zorg goed voor mezelf;

Week 5 In charge - Ik herpak mezelf na een tegenslag;

Week 6 On the move - Ik blijf in beweging;

Week 7 Keep on going - Ik blijf slank;

Week 8 Zomerproof - Ik ben trots.

Wie is Mieke Kosters?

Oorspronkelijk is Mieke Kosters econoom. Ze heeft een opleiding tot gewichtsconsultent gevolgd en schreef diverse boeken, waaronder Het geheim van slanke mensen. Ook werkt ze samen met Anne de Jong, een expert op het gebied van gedragsverandering.