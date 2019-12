Eerste indruk|Bodieboost van Charlotte Willems is een simpel en haalbaar dieet, met veel keuzevrijheid en ruimte voor snoep en alcohol. Bodieboost is eenvoudig te volgen: er zijn 5 voedingsgroepen, waaruit je elke dag 2 porties haalt.

Wat is het Bodieboost dieet?

Wie is Charlotte Willems?

De bedenkster van Bodieboost (1986) is een ervaringsdeskundige. Ze verzon deze methode voor zichzelf nadat ze talloze diëten had uitgeprobeerd. Ze wilde een programma waarbij ze geen calorieën hoefde te tellen en niet iedereen hoefde te vertellen dat ze op dieet was. Charlotte is 7 kilo afgevallen en al meer dan 4 jaar stabiel op dit gewicht. Het is niet bekend of ze enige voedingskundige kennis heeft.

Wat is Bodieboost?

Bodieboost is een haalbaar dieet dat rekening houdt met mensen met een druk leven. Het is niet gebaseerd op calorieën tellen, maar op keuzes uit productgroepen, ook wel 'families' genoemd. Daarnaast zijn er 'jokers' en 'smaakmakers' om van te genieten.

De Bodieboostmethode

Er zijn 5 families, of productgroepen. Dat zijn koolhydraten, fruit, groenten, zuivel en eiwitten. Van elke productgroep mag je 2 porties per dag. Je hoeft niet te letten op voedingswaarde en of een product bijvoorbeeld volkoren of light is. Je let wel op de portiegrootte. Daarnaast zijn er 12 regels, zoals 180 minuten per week bewegen en elke week verplicht 2 x snoepen, door het inzetten van 'jokers.' Zo kun je ook eens een glas wijn drinken of een ijsje eten. Bovendien zijn er nog 'smaakmakers', zoals pesto, mayonaise en zonnebloempitten. Daar mag je dagelijks 2 keer uit kiezen. Het boek bevat 10 voorbeeld dagmenu's.

Bodieboost: review

De testresultaten

Positieve punten:

De toon van het boek is jong, positief en stimulerend, geschreven vanuit de ervaring van een 'eeuwige lijner' die precies weet waar de valkuilen van een dieet zitten.

De methode is eenvoudig, zonder calorieën tellen.

Er zijn 10 weekmenu's, daarna kun je de methode naar eigen inzicht volgen.

Er wordt niets verboden, als je maar de porties kiest uit de productgroepen. Je kunt dus ook best eens patat eten (maar dan wel een kleine portie).

De recepten zijn heel eenvoudig en het boek bevat boodschappenlijstjes.

Wie binnen productgroepen verstandig kiest en veel varieert, zal waarschijnlijk voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgen.

Willems belooft een gewichtsverlies van 6 kilo en 6 cm in buikomvang. Dat zou haalbaar kunnen zijn, maar dan moet je wel overwegend de gezonde keuzes maken binnen de families.

Er is aandacht voor beweging. De regel van 180 minuten per week voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, maar is wel minder dan wordt aanbevolen voor iemand die wil afvallen (dat is namelijk een uur per dag).

Willems ondersteunt het boek met een frequent blog op internet.

Negatieve punten:

Het staat je vrij om te kiezen binnen de productgroepen, maar daar staan ook minder gezonde keuzes tussen. Bijvoorbeeld een mueslireep in plaats van volkorenbrood of spekblokjes in plaats van kip. Je kunt door de verkeerde keuzes vrij ongezond en eenzijdig eten. Dan krijg je ook onvoldoende vitamines en mineralen binnen en misschien zelfs wel veel calorieën.

Een berekend dagmenu in 1 van de weekmenu's (zonder joker) kwam uit op bijna 2200 kcal, een vrij hoog (verzadigd) vetgehalte en een laag vezelgehalte. Voor een afslankdieet is dit beslist aan de hoge kant.

De ontbijten, lunchen en tussendoortjes zijn steeds een week lang hetzelfde, bijvoorbeeld een week lang blanke vla met 3 mandarijnen als ontbijt en stokbrood met geitenkaas als lunch. De auteur zegt wel dat je kunt variëren, maar geeft niet al te veel voorbeelden.

Willems adviseert het brood niet te besmeren met halvarine, margarine of boter en om uitsluitend te bakken in olie. Maar ze zegt niets over het gehalte aan vitamine A en D in margarine en boter. De Bodieboost dagmenu's bevatten waarschijnlijk te weinig van deze vetoplosbare vitamines.

Koffie en (light) frisdranken worden afgeraden, maar waarom? Dat legt Willems niet uit.

Conclusie

Met deze methode kun je in rustig tempo afvallen, zonder dat je het gevoel hebt op dieet te zijn. Maar het is wel nodig veel eigen verantwoordelijkheid te nemen, zelf veel te variëren en de gezonde keuzes te maken binnen de productgroepen. Anders zal het afvallen niet lukken of in een heel traag tempo gaan.