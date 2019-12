Eerste indruk|Broodbuik legt uit wat tarwe met je lichaam doet en waarom je het zou moeten vermijden. Auteur William Davis adviseert een dieet laag in koolhydraten en hoog in eiwitten en vetten. Later in het boek staan producten die wel en niet goed voor je zijn.

Conclusie

Geheel volgens verwachting van de auteur, immers, wij blijven bij de Nederlandse voedingsnormen (schijf van vijf), is dit boek niet iets wat we aanbevelen. Minder koolhydraten in je voeding kan zeker helpen om die extra pondjes kwijt te raken, maar het tarwe-betoog overdrijft. Bij het lezen van de kleine lettertjes wordt niet alleen tarwe verbannen, maar alle koolhydraten. En dat maakt het een lastig uitvoerbaar voedingspatroon.

Voordelen

De schrijver schrapt niet alleen brood uit de voeding: ook andere koolhydraten als pasta, rijst en aardappelen worden drastisch teruggebracht. De kans op gewichtsverlies is daarmee groot.

De groente inname wordt met dit dieet vele malen hoger dan wat een gemiddelde Nederlander normaal gesproken eet (onder de norm van 200 gram per dag) en dat is een positieve ontwikkeling.

Nadelen

Davis geeft aan dat je met dit tarwevrije voedingspatroon de huidige normen voor een goed voedingspatroon kunt loslaten. Je stofwisseling gaat volgens de auteur weer naar normaal. Maar deze gedachtegang is nogal kort door de bocht en strookt totaal niet met de huidige voedingsadviezen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. Deze zijn niet voor niets al jaren stabiel, want ze zijn gebaseerd op degelijk onderzoek onder grote groepen mensen.

Niet alleen tarwe moet worden vermeden, maar ook op aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten en zelfs glutenvrije producten (maïsmeel, tapiocameel) moet je inleveren. Het is dus geen boek wat pleit voor glutenvrij, ook vervangingen van glutenproducten mogen niet volgens Broodbuik.

Het dieet is lastig sociaal inpasbaar aangezien de Westerse maatschappij draait op brood.

Het boek gaat eenzijdig over de slechtheid van tarwe. Als je de gezondheid van de lezer wil bevorderen, zul je ook in moeten gaan op lichaamsbeweging. Daar rept Davis met geen woord over.

Er wordt geen advies gegeven over de hoeveelheid vocht die je per dag moet innemen.

De auteur gaat in op de haalbaarheid van het dieet voor vegetariërs en veganisten. Het zou voor hen wel toepasbaar zijn als ze meer eten van bepaalde voedingsmiddelen, zoals noten en peulvruchten. Daarbij vergeet de auteur de groep mensen met een notenallergie. Voor hen is dit dieet totaal niet uitvoerbaar.

Geheel volgens de gedachtegang van de auteur dat alles zonder etiket gegeten kan worden, bestaat het boek uit weinig recepten. Om dit dieet als leefstijl in te passen, had het aantal recepten in dit boek wel hoger mogen zijn.

De recepten zijn vrijwel allemaal in cup: en dat is een Amerikaanse hoeveelheidsmaat. Niet altijd even praktisch in de Nederlandse keuken.

Vergelijk de voor- en nadelen van Broodbuik met de Voedselzandloper.

Wat is het boek: Broodbuik?

De naam zegt het al: brood en dus tarwe is volgens Davis de boosdoener voor het welbekende buikje, de opslag van vet in de buik. Andere lichamelijke kwalen zoals glutenintolerantie, maar ook astma, diabetes en gewrichtspijn noemt hij gevolgen van de tarwe die we eten. De kwalen zouden verdwijnen zodra men tarwevrij eet. Daarnaast kan de hedendaagse tarwe leiden tot gedragsuitbarstingen bij mensen met ADHD, autisme, bipolaire stoornis en schizofrenie. De voedselindustrie wordt kritisch belicht in dit boek. In mindere mate ook de voorlichtingsinstanties van de overheid en diëtisten.

Angst

De auteur speelt in op angst en betoogt met argumenten die wetenschappelijk klinken, al onderbouwt hij zijn argumenten niet altijd even goed. Het verbannen van tarwe is de trigger in dit boek, maar als je beter leest is het eigenlijk een boek dat pleit voor een koolhydraatarm voedingspatroon. Want alleen zonder koolhydraten zul je weer een platte buik krijgen en zal je gezondheid verbeteren, aldus het boek.

Wat mag wel?

Davis classificeert producten in verschillende categorieën. Voeding die je ongelimiteerd mag eten, die je met mate mag, voeding waar je mee kunt variëren en de verboden producten.

Ongelimiteerd:

Groenten

Rauwe noten

Bepaalde oliën

Vlees en eieren

Bepaalde kazen

Van alles wat:

Olijven

Avocado's

Rauwe zaden

Tapenades

Salsa's

Kruiden

Opletten met:

Zuivel als melk, yoghurt verse kaas (cottage cheese)

Vruchtensappen (ook 100% vruchtensappen)

Rijst, aardappelen, pasta, noodles

Glutenvrije producten als vervanging van brood

Peulvruchten

Niet-tarwegraansoorten

Verboden:

Brood (alle soorten)

Koekjes/cakejes etc.

Lees ook de overeenkomsten met de Voedselzandloper.

Wie schreef Broodbuik?

William Davis is preventiecardioloog in Amerika en heeft Broodbuik 2 jaar geleden uitgebracht. Na een succesvolle lancering in Amerika en Canada is nu Europa aan de beurt.