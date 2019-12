Consumentenbond start campagne ‘Weg met het Vinkje’

De Consumentenbond wil dat dit onzinnige voedselkeuzelogo verdwijnt en start de campagne 'Weg met het Vinkje'.

De Consumentenbond legde een panel van ruim 1000 consumenten, representatief voor de Nederlandse bevolking, vragen en stellingen voor over het Vinkje. Daaruit blijkt dat 77% van de consumenten niet precies weet wat de Vinkjes betekenen en 85% niet weet wat het verschil is tussen het groene (gezondere keuze) en het blauwe (bewuste keuze) Vinkje. Het Vinkje is bedoeld om consumenten te helpen bij het kiezen van gezondere producten, maar veel consumenten weten niet wat het Vinkje precies betekent en kunnen dus ook geen gezondere keuze maken.

Het Vinkje geeft bovendien te weinig informatie over hoe gezond een voedingsmiddel is. Producten zoals chocolademelk, mueslirepen, popcorn, (oplos)soep en achterham die veel zout, suiker en/of verzadigd vet bevatten, kunnen toch een Vinkje krijgen. Ze lijken daardoor gezonder dan ze in werkelijkheid zijn en dit zet consumenten op het verkeerde been. Chocomel Mager bijvoorbeeld bevat 6 suikerklontjes per beker en heeft een groen Vinkje voor een gezondere keuze, terwijl de Gezondheidsraad adviseert om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Bij de introductie van het Vinkje in 2012 hebben wij al onze twijfels geuit en 4 jaar later blijkt dat consumenten het Vinkje nog steeds verwarrend vinden, terwijl consumentenbegrip een wettelijke voorwaarde is voor de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo. Daarom roepen wij minister Schippers op de verlenging van het Vinkje per 1 mei 2016 tegen te houden.'

Consumenten kunnen de campagne 'Weg met het Vinkje' steunen op consumentenbond.nl/vinkje.

