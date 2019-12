Dieet bestrijdt ADHD

Nieuws|Anders eten kan veel kinderen met ADHD-verschijnselen helpen een normaal leven te leiden. Dit betoogt de Nederlandse onderzoekster Lidy Pelsser in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Pelsser bewijst dat met behulp van een Restricted Elimination Diet (RED) en een goede begeleiding van ouders ADHD en ODD bij 78% van de kinderen kan verdwijnen. RED is een op individuele leest geschoeid hypo-allergeen dieet. Alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, worden gedurende 5 weken weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z'n gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welk specifiek voedingsmiddel een individueel kind reageert. Medicijnen als Ritalin en Concerta zijn dan niet langer nodig.

Nadeel van de onderzoeksmethode is dat het zo'n anderhalf jaar duurt voor bekend is welke voeding wel en welke voeding geen effect heeft op ADHD, hetgeen bij ieder kind kan verschillen. Het vergt veel doorzettingsvermogen voor kind en ouders om dit vol te houden. Maar medicatie lijkt in veel gevallen een veel slechter alternatief.

Relatie niet nieuw

De vermeende relatie tussen voeding en ADHD is niet nieuw, maar de aanpak en schaal van het onderzoek verlenen nu de wetenschappelijke onderbouwing. Overigens draait het bij RED niet om vaak genoemde boosdoeners als suiker en kleurstoffen, maar wordt per kind geanalyseerd waar het wel of niet goed op reageert.

De onderzoekers verdeelden een aselecte groep van honderd ADHD-kinderen in een dieetgroep en een controlegroep. De controlegroep kreeg adviezen over gezonde voeding, de dieetgroep volgde gedurende vijf weken het RED-dieet. Een kinderarts, die niet wist of hij een kind uit de dieetgroep of de controlegroep voor zich had, beoordeelde met een standaard ADHD-scorelijst het gedrag van de kinderen.