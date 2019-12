Dieet beter te volgen met telefoon

Wie zijn afspraken en doelen digitaal bijhoudt en dagelijks nieuwe voedings- en beweegadviezen krijgt, lukt het beter om de doelen te behalen dan wie alles uitsluitend op papier zet. Dit rapporteerden onderzoekers tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst van de American Heart Association.

Aan het onderzoek deden 210 volwassenen met overgewicht of obesitas mee. Zij hielden hun voedingsinname en activiteitenpatroon bij in een papieren agenda of in een elektronische agenda, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon. Een aantal van de deelnemers die de doelen en resultaten digitaal bijhielden, ontving dagelijks adviezen aan de hand van het eigen eet- en beweeggedrag. Na 6 maanden hadden zij een gewichtsverlies van meer dan 5%.

Na twee jaar was het gewichtsverlies bij de deelnemers die adviezen kregen net iets beter dan in de andere groepen. 'Alle deelnemers werden na verloop van tijd minder trouw aan de therapie, zeker in de laatste fase waar er minder contact is', legt Lora Burk van de Universiteit van Pittsburgh uit. Maar de trouw daalde het meest in de groep met papieren agenda's.

Volgens Burke zou frequenter contact in de laatste helft van de studie resulteren in een grotere therapietrouw. De studie bevestigt dat het verminderen van of stoppen met contact leidt tot gewichtstoename.

Bron: American Heart Association