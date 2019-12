Te laat en veel te dik naar de diëtist

In de afgelopen twee jaar is het aantal mensen dat naar een diëtist gaat in verband met overgewicht gestegen van 68% naar 73%. De helft van deze mensen heeft last van meerdere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, diabetes of te hoog cholesterol. De combinatie overgewicht en diabetes komt bijvoorbeeld bij 21% van de cliënten voor. Wat opvalt is dat vooral mensen met ernstig overgewicht de hulp van een diëtist inschakelen.

Veel diëtisten besteden nu dan ook een groot deel van hun tijd aan het bestrijden van overgewicht, aldus Ilse Swinkels onderzoeker bij het Nivel. Zij stelt dat wanneer mensen in een eerder stadium al de hulp van een diëtist inschakelen, de kans van slagen voor de behandeling groter is. Ook zal hierdoor de kans op chronische ziektes kleiner worden. Een gewichtsverlies van 5 tot 10% geeft al een aanzienlijke winst op de gezondheid.

Vanaf 1 januari verdwijnt de dieetbehandeling uit de basisverzekering. Hierdoor is de kans groot dat veel mensen er voor zullen kiezen om niet naar een diëtist te gaan, of nog veel later bij een hogere BMI, zo vreest Swinkels. Verder is de begeleiding van mensen met ernstig overgewicht een lang proces waarbij het lagere gewicht behouden moet blijven. Het zal dan dus moeilijker worden om mensen ook op de lange termijn te blijven begeleiden.

Bron: Nivel