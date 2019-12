Echt afvallen doe je zo: review

Positieve punten:

De dagmenu's bevatten ongeveer 1400 tot 1800 kcal. Hierdoor is de kans groot dat je gewicht verliest.

Er zijn zes dagmenu's. Allemaal met een andere hoeveelheid koolhydraten. Zo kan je het aantal koolhydraten kiezen dat bij je past.

De koolhydratentabel achter in het boek helpt bij het kiezen van alternatieven.

De producten die gebruikt worden zijn alledaags en goed verkrijgbaar.

Harriët geeft aan dat je genoeg moet drinken. Vooral water, thee en light dranken hebben haar voorkeur. Helaas staat er niet hoeveel je moet drinken.

De voeding bevat genoeg groente, elke dag een ruime portie. Helaas wordt er minder fruit geadviseerd.

Negatieve punten:

De toon van het boek is erg bang-makend. Zo is bijvoorbeeld iedereen een diabeet in de dop.

Het boek gebruikt soms halve waarheden. Bijvoorbeeld, niet gebruikte koolhydraten worden inderdaad omgezet in vet. Hiervoor moet het wel eerst de cellen in kunnen. Wanneer er sprake is van een insuline-ongevoeligheid blijven de koolhydraten in het bloed, wat resulteert in een hoge bloedglucosewaarde en minder in het aanmaken van lichaamsvet.

Zoals Verkoelen zelf al aangeeft is haar boek controversieel. Er is in de wetenschap nog geen overeenstemming of een koolhydraatarm dieet beter resultaat geeft dan andere diëten. Dit is vaak heel persoonlijk.

Tijdens de startfase kunnen er klachten optreden. Bijvoorbeeld, hoofdpijn, obstipatie of het uitblijven van gewichtsverlies. Harriët beschrijft duidelijk wat er kan gebeuren en wat de oplossing is. Deze zijn niet altijd even bruikbaar. Bijvoorbeeld voor het uitblijven van gewichtsverlies geeft zij de tip om magere producten te vermijden.

Volgens Harriët hoef je niet meer te gaan bewegen om af te vallen. Hoewel het voor sommige mensen niet mogelijk is om (meer) te bewegen, blijkt uit diverse onderzoeken dat lichamelijk activiteit kan helpen bij afvallen en behoud van het nieuwe gewicht.

Conclusie

Hoewel door Harriët haar koolhydraatarme voeding een leefstijl wordt genoemd, lijkt het meer op een dieet. De voorbeelddagmenu's bevatten ongeveer tussen de 1400 en 1800 kcal. Wat voor veel mensen toch neerkomt op een energiebeperking. Iets dat volgens Harriët zelf niet nodig hoeft te zijn. Het zal dan ook niet snel duidelijk zijn of je gewicht verliest door dat er weinig koolhydraten of juist weinig energie in de voeding zit.

Wat is Echt afvallen doe je zo

Met Echt afvallen doe je zo! hoef je niet minder te gaan eten om gewicht te verliezen. Dus magere producten kiezen hoeft niet. Wel is het belangrijk dat de voeding weinig koolhydraten bevat. Producten zoals pasta, rijst en brood moeten zo min mogelijk gegeten worden. Maar ook suiker, sommige fruitsoorten en zuivelproducten (met uitzondering van kaas) moeten gemeden worden.

Harriët Verkoelen is naast diabetesverpleegkundige en ook diëtist. Eerder schreef ze het boek Andere gezonde voeding voor mensen met diabetes.

Voor wie is Echt afvallen doe je zo?

Het boek is bedoeld voor iedereen die wil afvallen, maar waarbij gezonde voeding niet lijkt te werken. Toch lijkt de focus vooral te liggen op mensen met diabetes, maar volgens Harriët Verkoelen zijn we allemaal diabeten in de dop. Daarnaast hoef je niet meer te gaan bewegen, dus ook mensen die niet goed ter been zijn kunnen het dieet volgen.