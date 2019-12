Absolution Pro: review

Al televisiekijkend een intensieve work-out voor je buikspieren, klinkt mooi toch? Na 4 weken vrijwel dagelijks de absolution pro te hebben gebruikt, kwamen we tot de conclusie dat buikspieroefeningen in de sportschool nog steeds even zwaar zijn. En het meetlint geeft vrijwel dezelfde waarde aan van de buikomtrek; een sixpack is nog niet te zien. We voerden daarom het aantal sessies per dag op naar twee en na 6 weken noteren we 2 cm minder op de meetlat.

Intensiteit

Dat we na de eerste weken geen resultaat zagen betekent overigens niet dat de absolution pro niets doet. Je voelt en ziet wel degelijk je buik bewegen. Maar dat dit gelijk staat aan de geclaimde 300 sit-ups per minuut lijkt sterk.

Lauri testte het programma '5 Mulse building intense' op intensiteit 7. Daarbij hield zij haar bewegings- en eetpatroon ongewijzigd. Je kunt de intensiteit maximaal op 10 zetten - maar dan is het wel pijnlijk, dus moeilijker vol te houden - waardoor je wellicht (sneller) resultaat boekt. De eerste 4 weken deed Lauri 1 sessie per dag, de laatste twee weken wanneer mogelijk twee sessies. Maar om echt een sixpack te vergaren moet je ook je eetpatroon aanpassen en extra bewegen, je vetpercentage moet naar beneden. Want buikspieren heeft iedereen, ze zitten alleen vaak verborgen achter een laagje vet.

Workouts

Het is fijn dat je buik en rug tegelijkertijd kunt trainen en voor beide een afzonderlijk programma en intensitieitsniveau kunt kiezen. Je kunt bijvoorbeeld voor je rug de massagestand kiezen en voor je buik een trainingsprogramma.

Een sessie duurt 12 minuten, dan stoppen de pulsen vanzelf. Je kunt hem opnieuw aanzetten en langer trainen, maar voor beginners wordt geadviseerd om 1 à 2 workouts per dag te doen van 10 minuten (dus korter dan een standaardsessie). Voor gevorderden geldt een maximum van 30 minuten per spiergroep per dag. Houd tussen workouts minstens 4 uur rust.

Elektronische pulsen en gel

Om de absolution pro te kunnen gebruiken moet je de siliconencontactpunten insmeren met een gel. Die gel is het geleidende medium tussen je huid en de contactpunten. Zonder de gel is het gebruik pijnlijk, maar ook met de gel zul je waarschijnlijk moeten wennen aan het gevoel. Gelukkig kun je de intensiteit van de pulsen instellen zodat je langzaam gewend kunt raken. Bij navraag onder mensen die een soortgelijk product wel eens hebben geprobeerd, blijkt dat niet iedereen aan het gevoel went.

Addertje onder het gras

Die gel is wel een grote kostenpost. De gel zelf kost namelijk €9,95 en de verzendkosten zijn nog eens €6,95. Met 1 keer per dag een buik/rugworkout ben je na zo'n 6 weken door de gel heen. Het is goedkoper om gebruik te maken van de vervolgset waarbij je 1 x per maand een nieuwe tube gel toegestuurd krijgt. Je betaalt dan "alleen" de verzendkosten, maar die zijn wel €10,45.

Let er ook op dat Telsell standaard €2,50 garantieservicekosten aanvinkt. Met deze garantieservice zou je een snellere behandeling moeten krijgen bij schade en vermissing tijdens verzenden. En i.p.v. 14 dagen zou je 28 dagen niet-goed-geld-terug-garantie moeten hebben voor producten waarop dat van toepassing is. Maar het is onduidelijk of dat geldt voor de gel. Je kunt je die 2,50 dus besparen. Nog beter, je kunt ook een eigen gel gebruiken volgens de handleiding, die moet wel watergedragen zijn.

Blote buik

Tot slot nog iets waarmee je rekening moet houden: omdat de gel als geleider dient moet je de absolution pro direct op de huid dragen, ook al doen ze dat in het filmpje niet altijd. Je kunt hem dus niet bij elke outfit even makkelijk dragen, want wie loopt er nu altijd rond met een blote buik?

Wat is de Absolution pro

De absolution pro (Telsell) traint spieren door middel van elektrische pulsen. Je kunt hem gebruiken voor buik- en rugspieren maar ook voor armen, benen en borst. Volgens de reclame zorgt de absolution pro ervoor dat buikspieren in één minuut 300 keer samentrekken en ontspannen. Met 10 minuten per dag trainen wordt je het lichaam beloofd waar je altijd van hebt gedroomd. Helaas vertellen ze niet na hoeveel dagen die droom werkelijkheid moet worden.

De besturingsunits hebben 6 ingebouwde fitnessprogramma’s en 10 verschillende intensiteitniveaus.

Het pakket bestaat uit:

2 besturingsunits

2 riemen voor het middel

1 riem voor armen en benen

3 elastische riemen (2 kort, 1 lang)

1 gel t.w.v. € 9,95

draagtas

4x AAA batterijen



