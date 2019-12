Eerste indruk| Ingrid Steenhuis (hoogleraar Preventie en Publieke gezondheid) en Wil Overtoom (verandermanager) brengen met het boek 'Terugval en verleiding' in kaart hoe het komt dat sommige (veel) mensen weer aankomen na een afvalpoging. Het boek staat vol oefeningen om te voorkomen dat je weer aankomt.

Conclusie

Het boek 'Terugval en Verleiding' is een goede leidraad om je eetgewoonten en eetgedrag blijvend aan te passen. Het boek geeft niet aan wat je moet eten, maar waar je op moet letten bij het afvallen en met welk gedrag je de afvalpoging blijvend kunt laten slagen. De oefeningen in het boek laten je zien wat je valkuilen zijn en hoe je hierop moet anticiperen. Een praktisch boek waar je echt wat aan hebt als je erachter wilt komen wat de oorzaak van je terugval is. Het leest makkelijk weg, en bevat naast inzichten en oefeningen ook praktische tips om je gezonde leefstijl op lange termijn vast te houden.

Waar gaat het boek om?

De kunst om blijven af te vallen is: een gezonde leefstijl waarin je maat houdt. In dit boek vind je geen dieetvoorschriften, maar het helpt je om goed om te gaan met een terug in oude gewoonten.

12 afvaltips

Ga niet op dieet. Een blijvende aanpassing in eetgewoonten werkt beter dan een streng dieet waarna de kans op terugval veel groter is. Wees bewust van alle marketingtrucs die fabrikanten en supermarkten toepassen. Bijvoorbeeld het gangpadmanagement waarbij bepaalde producten op ooghoogte staan. Vraag jezelf van tevoren af wat je motivatie is om af te vallen en maak een plan. Die motivatie heb je nodig om te kunnen afvallen. Wat is jouw noodzaak om te veranderen? De auteurs geven hierbij aan dat die noodzaak er wel echt moet zijn, anders is de kans dat de afvalpoging mislukt groot. Word je bewust van wat je op een dag eet. Vaak heb je niet eens door wat je zoal consumeert. Maak een plan en zet dit op papier. Welke concrete acties ga je waar en wanneer uitvoeren? Als situatie X zich voordoet, zal ik actie Y uitvoeren. Schakel je sociale omgeving in. Bijvoorbeeld om ’s avonds die avondwandeling mee te maken. Pas je thuisomgeving aan door hem minder verleidelijk en dikmakend te maken. Stop lekker eten goed weg. Monitor je resultaten door te kijken of je je gemaakte plannen ook hebt kunnen halen die week of die maand. Maak een plan voor moeilijke situaties, valkuilen. Leer van je fouten en ga door met die verandering in eetgewoonten. Het is dan zaak om niet de handdoek in de ring te gooien maar om goed met zo’n terugval om te gaan. Het boek helpt je hierbij. Wees consequent in je nieuwe eetgewoonten. Dus geen hele strenge dagen en dagen waarbij er geen grenzen zijn. Af en toe kan best, maar het is niet de bedoeling dat je doordeweeks heel streng leeft en in het weekend helemaal losgaat. Bouw voldoende beweging in je dagelijkse routine in. Want niet alleen de inname van calorieën is belangrijk, ook het verbruik van calorieën.

Wat moet je doen bij een terugval?

Mogelijke oorzaken van een terugval kunnen zijn:

Negatieve gevoelens zoals moe, somber

Conflicten met anderen

Sociale druk: neem er nog eentje!

Positieve gevoelens zoals een feestje of vakantie

Omgaan met een terugval kan het beste door inzicht te krijgen in het gedrag rondom de terugval. Wat was een trigger? Leer met bepaalde triggers omgaan, bijvoorbeeld door ‘nee’ te leren zeggen.

Het boek leert je verder hoe om te gaan met:

Het regelovertredingseffect: bij één koekje denken dat je de hele rol wel kunt opeten

Negatieve gedachten, zoals het gaat nooit lukken

Disbalans en stress

Hunkering

Compensatiegedrag

Rationalisatie

Het trainen van wilskracht met strategieën om je gedrag vol te houden.

Heb je ervaring met die boek en de oefeningen die erin staan? Heb je er iets aan (gehad)? Deel je ervaring op de community!