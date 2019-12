Prijzen gourmetschotels

Eerste indruk|Met de kerstdagen is gourmetten populair. Supermarkten spelen daarop in door complete gourmetpakketen aan te bieden. Bij welke supermarkt ben je het voordeligst uit?

De goedkoopste gourmetschotel: review

Conclusie

De goedkoopste basis gourmetschotel koop je bij Lidl. Een luxe schotel haal je goedkoop bij C1000. De visschotel is het goedkoopst bij Dirk/Bas/Digros en de biologische schotel bij Hoogvliet.

Basisschotels en luxe schotels

Basisschotels hebben maar 4 of 5 verschillende soorten vlees. Meestal is dit goedkoop vlees zoals hamburgers, kipfilet, slavinken en shoarma. Luxe schotels zijn meer gevarieerd. Een luxe schotel bestaat voor de helft uit goedkoop vlees en de andere helft uit gemarineerd en duurder vlees zoals biefstuk, varkenshaas of varkensfilet. Wij peilden, voor zover wij konden achterhalen, de prijs van een basisschotel en van een luxe schotel. Diepvriesschotels peilden wij niet. In de tabel staan de basisschotels en luxe schotels door elkaar. Als het om een luxe schotel gaat, dan is dat achter de winkelnaam, tussen haakjes, aangegeven. Wij hebben de prijzen omgerekend naar een kiloprijs wat gemiddeld genoeg is voor 4 personen. Bij elke schotel geven we aan wat de samenstelling is.

Lidl biedt de voordeligste schotel aan. Dit is een basisschotel met voornamelijk goedkoop vlees. Heb je liever een luxe schotel met meer variatie en wat duurder vlees dan zijn de luxe schotels van C1000 en Emté voordelig. Opvallend is dat PLUS voor een basisschotel goedkoop is maar voor een luxe schotel erg duur. De nog duurdere schotels van PLUS Appetit hebben we buiten de peiling gelaten.

Het verschil tussen de goedkoopste (Lidl voor €6,65) en duurste (Coop voor €12,99) basisschotel is €6,34. Lidl is bijna 2 keer zo goedkoop. Het verschil tussen de goedkoopste (C1000 voor €9,98) en duurste (PLUS voor €13,98) luxeschotel is €4.

Tip: koop bij Lidl, Albert Heijn, Jumbo en PLUS een basisschotel en voeg daar zelfgesneden stukjes biefstuk (100 gram is ongeveer €1,50) en/of varkenshaas (100 gram is ongeveer €1,50) aan toe. Zo maak je voordelig van een basisschotel een luxe schotel.

Bij Aldi vonden wij geen luxe schotel en bij Emté geen basisschotel; daarom staan deze maar 1 keer in de tabel.

Visschotels

Deze schotels zijn wat kleiner en bestaan uit zalm, pangasius, garnalen en soms aangevuld met kabeljauw of tilapia. Soms is de vis gemarineerd.

Ook hier zijn de prijsverschillen groot. Dirk/Bas/Digros is het voordeligst gevolgd door Hoogvliet en Coop. Ook hier is PLUS weer het duurst. Het verschil tussen Dirk/Bas/Digros (€13,96) en PLUS (€20,96) is €7 voor een schotel met exact dezelfde vissoorten.

Biologische schotels

Het aanbod biologische voeding groeit sterk. Bij 6 van de 10 supermarkten troffen wij biologische schotels aan. Hamburgers, biefstuk en varkensfilet is de basis voor deze schotels. Dit wordt dan aangevuld met bijvoorbeeld shoarma of chipolataworstjes.

De prijsverschillen zijn niet zo groot. Hoogvliet biedt de voordeligste biologische schotel aan gevolgd door Albert Heijn en Lidl. Het duurst ben je uit bij Jumbo en C1000. Het verschil tussen de goedkoopste (Hoogvliet voor €14,98) en duurste (Jumbo en C1000 voor €17,98) is €3.

Extra's

Steeds meer supermarkten bieden ook online hun assortiment aan. Was het eerst alleen nog bij Albert Heijn mogelijk, nu kun je ook online bestellen bij C1000, Coop, Hoogvliet en PLUS. Je kunt nu alvast online een gourmetschotel bestellen en op een later tijdstip, vlak voor de kerst, een afspraak maken om de gourmetschotel af te halen. Zo ben je verzekerd van de gewenste schotel en hoeft je die niet in te vriezen.

Wat hebben we onderzocht?

Op internet en in de kerstfolders zochten wij de prijzen op van gourmetschotels die de 10 grootste supermarktketens momenteel verkopen. Wij zetten de prijzen van basis-, luxe, biologische en visschotels op een rij. De prijzen en aanbiedingen zijn tot 26 december geldig. Tot aan de kerst kunnen er nieuwe aanbiedingen bijkomen. Deze zullen wij dan zo snel mogelijk in het overzicht overnemen.

Over het algemeen worden er 4 soorten gourmetschotels aangeboden:

Basisschotels, schotels met goedkoper vlees: hamburgers, kipfilet, slavink

Luxe schotels; zijn meer gevarieerd en bevatten in ieder geval ook biefstuk

Visschotels

Biologische schotels

We hebben het assortiment bekeken van:

Aldi

Lidl

Albert Heijn

C1000

PLUS

Coop

Jumbo

Dirk/Bas/Digros

Hoogvliet

Emté

Niet alle 4 de schotels worden door elke supermakt aangeboden. Als de supermarkt de schotel wel aanbiedt, hebben we de prijs per kilo berekend op basis van de aanbiedingsprijs als die er was.

Het assortiment van andere losse feestelijke vleeswaren, zoals rollade en varkenhaas, hebben we niet meegenomen omdat het aanbod van de winkels daarin te veel verschilt. De een heeft een kiprollade, de ander varkensrollade, het komt wel of niet gemarineerd of met saus.