Europese voedselwaakhond EFSA bevestigt gevaar van acrylamide

Nieuws|De Europese Voedselveiligheidsorganisatie EFSA bevestigt, op basis van een voorlopige evaluatie, dat de stof acrylamide in voedingsproducten gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Acrylamide ontstaat vooral wanneer zetmeelrijke producten meer dan 120°C worden verhit. Producten waar acrylamide in zit, lijken de kans op kanker te verhogen. Chips, friet, brood en ontbijtkoek, maar ook bepaalde babyvoedingen en koffie kunnen mogelijk acrylamide bevatten. De voedingsindustrie probeert de aanwezigheid van acrylamide in voeding al zoveel mogelijk terug te dringen, mede op advies van de Europese Commissie. Per productgroep is een signaalwaarde vastgesteld.

Onderzoek van de Consumentenbond (Gezondgids, april 2013) laat zien dat de hoeveelheid acrylamide in ontbijtkoek al flink is gedaald sinds onze metingen in 2009. Maar er valt ook nog veel te verbeteren, zoals bleek bij chips. Zo zat er in 3 van de 12 onderzochte chipsmerken meer dan de Europese Commissie erin terug wil zien. Welke dat waren, is ook te lezen via https://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht-2013/kwart-van-naturelchips-bevat-veel-acrylamide/