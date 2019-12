Fabrikanten goochelen met stevia

Nieuws|Fabrikanten die de zoetstof uit de steviaplant op hun producten promoten, verdoezelen vaak dat er nog andere, synthetische zoetstoffen of suiker in het product gebruikt zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids van december. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd op te treden tegen overtredingen van regelgeving en duidelijkere kaders stellen voor fabrikanten om mogelijke misleiding tegen te gaan.

Fabrikanten suggereren dat de steviazoetstof (steviolglycosiden met E-nummer E960) zorgt voor de zoete smaak van een product. Maar omdat de steviazoetstof vaak een wat bittere smaak heeft, gebruiken ze daarnaast ook andere zoetstoffen of gewone suiker. Zo pronkt siropenfabrikant Teisseire op de voorkant van zijn fles met een groen steviablaadje met de vermelding 'met stevia extracten'. Alleen op de achterkant staat in kleine lettertjes dat de 0% suikersiroop ook synthetische zoetstoffen bevat, zoals acesulfaam-K en sucralose. Als er behalve zoetstof ook nog gewone suiker inzit, is een product al snel minder light dan consumenten verwachten. Zo bevat steviacola van Albert Heijn wel minder calorieën dan gewone cola, maar nog steeds zitten er 74 kilocalorieën in een glas terwijl lightcola geen calorieën bevat.

Kletsplaatjes

De Consumentenbond spoort fabrikanten met de campagne 'Kletsplaatjes' aan om etiketten of producten die consumenten op het verkeerde been zetten, aan te passen. Onderdeel van de campagne is de verkiezing van het Kletsplaatje van de maand. Consumenten kunnen deze maand stemmen op drie genomineerde producten die niet eerlijk zijn over het gebruik van de steviazoetstof. In de dieetcampagne 'Slim eten' die de Consumentenbond start op 2 januari 2014 komen ook verborgen suikers en zoetstoffen aan bod. In aanloop naar die campagne kunnen consumenten een poll invullen over de voedingswaarde van producten.