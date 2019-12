Huiduitslag na dragen Fitbit

Armbanden die lichaamsbeweging registreren, bijhouden hoeveel calorieën je verbrandt of hoeveel stappen je op een dag zet, worden steeds populairder. Het merk Fitbit is slechts een van de vele aanbieders. Ze hebben meerdere uitvoeringen, zoals de Fitbit Flex en de Force. De allergische klachten hebben betrekking op de Fitbit Force, waardoor deze in de VS van de markt gehaald wordt. In Nederland was deze armband nog niet te verkrijgen.

In juli 2013 beoordeelden we de Fitbit Flex. Lees onze review van de Fitbit Flex.