Eerste indruk|De Fitbit Flex is een sportieve armband die registreert hoeveel je op een dag beweegt. Je kunt je prestaties terugzien op je persoonlijke pagina op de Fitbit Flex website of in een app op je telefoon. Een handig apparaatje, maar er zijn goedkopere alternatieven om zicht te krijgen op je dagelijkse beweegpatroon.

Fitbit Flex: review

Wij probeerden de Fitbit Flex een aantal dagen uit. Onze bevindingen:

Pluspunten

Handig registratie-apparaat waarvan je niet merkt dat je het bij je hebt. Dat is een groot pluspunt ten opzichte van een app op een mobiele telefoon die je beweging registreert. Veel mensen lopen niet de hele dag met hun telefoon tegen het lijf aan geplakt. En een smartphone is groter en zwaarder dan deze lichtgewicht armband.

De standaard doelstelling van 10.000 stappen per dag is pittig als je een zittend beroep hebt. Positief, want een beetje uitdaging mag er wel zijn.

De Fitbit Flex houdt je een goede spiegel voor van je dagelijkse beweegpatroon.

Het apparaatje opladen gaat snel en hoeft maar een keer per week. Of dit bij vaker gebruik nog steeds het geval is, is niet bekend.

De Fitbit Flex knippert en trilt op het moment dat je je einddoel haalt. Je ontvangt ook een complimentje in je mailbox.

Ook praktisch: zwemmen en douchen kan gewoon met de Fitbit om je pols.

De 'armband' is flexibel en licht en wordt geleverd in twee lengtes, zodat de Fitbit zowel vrouw- als manvriendelijk is.

Minpunten

De slaapfunctie lijkt alleen aan te kunnen als de Fitbit niet in het armbandje zit.

De armband geeft niet aan wanneer de batterij op is.

Alles is volledig Engelstalig.

Vergeleken met concurrent Nike+ (€120) is de Fitbit (€99) goedkoop, maar toch nog prijzig als je kijkt naar de functiemogelijkheden.

Conclusie

De Fitbit Flex werkt redelijk. De bewegingsregistratie lijkt te kloppen. De slaapfunctie, die je ook via de armband kunt aanzetten, schakelt moeilijk in. Ook wordt niet duidelijk wanneer de batterij op is. Op papier is dit zo'n 5 dagen. Inmiddels loopt de registratie daardoor een aantal dagen achter, met drie dagen 0 stappen gezet. Dat staat toch minder.



Je persoonlijke pagina op de Fitbit -website geeft de mogelijkheid om een uitgebreid logboek bij te houden van het eet- en gewichtspatroon, net als van de bloeddruk en het bloedsuikergehalte. Dit moet wel allemaal handmatig ingevoerd worden en heeft verder niets met de werking van de Fitbit-armband te maken.



Veel van de functies van de Fitbit zijn te vervangen door gratis of goedkopere alternatieven, wat de toegevoegde waarde van deze armband teniet doet.

Wat is de Fitbit Flex

De Fitbit Flex is een sportieve armband die je bewegingen registreert over de hele dag. Zelfs als je slaapt. Er wordt bijgehouden hoeveel stappen je per dag zet en hoeveel kilometer je loopt. Ook zie je hoeveel calorieën je per dag verbruikt. Om dat te kunnen berekenen, vraagt Fitbit je wel wat achtergrondgegevens zoals lengte, gewicht en geslacht in te voeren via de Fitbit-website.



De Fitbit Flex heeft veel weg van een stappenteller, maar werkt net even anders. De armband lijkt op een smal horloge, al mist de wijzerplaat. Het werkzame apparaatje is een klein plastic stickje van zo'n 3 cm, dat heel handig verstopt zit in de flexibele armband. Voor gebruik moet je het apparaatje wel even opladen met behulp van een bijgeleverde Dongle (usb-stekker). Met deze dongle kun je de geregistreerde gegevens ook doorsturen naar je computer. Die zijn dan weer terug te zien op de website van Fitbit, op je persoonlijke pagina.

Om zo realistisch mogelijk te meten is het de bedoeling om de Fitbit aan de niet dominante hand te dragen. Ben je rechts, dan draag je de armband links, en andersom.

Persoonlijke beweegdoel

Op de persoonlijke inlogpagina op de Fitbit-website kun je zelf je beweegdoel invoeren. Standaard staat het doel op 10.000 stappen per dag. Als je je doel hebt behaald, begint de armband te trillen en gaan er 5 lampjes knipperen.



Ook kun je bijhouden in hoeverre je je doel behaald hebt. Bij iedere behaalde 20% van je einddoel knippert er een lampje meer. Is je einddoel 10.000 stappen, dan zullen er bij 6.000 stappen dus 3 lampjes knipperen. De overige tijd zijn er geen lampjes te zien. Toch benieuwd? Dan kun je twee keer tegen de zijkant tikken om te zien hoe ver je bent met het behalen van je doel.

Fitbit Flex gebruiken

De Fitbit Flex hoef je alleen via je persoonlijke pagina op hun website in te stellen en is daardoor heel makkelijk in gebruik. Er zitten geen knoppen op de armband zelf. Via de website heb je vervolgens inzicht in je beweegpatroon. Of je installeert de app op je telefoon. Synchronisatie lukt alleen met de Dongle via een laptop of tablet met usb-poort. De app geeft vooral inzicht in de gesynchroniseerde gegevens, of gegevens over het eet- en slaappatroon die je handmatig in kunt vullen via je persoonlijke pagina op de website.

De concurrenten

Vergelijkbare armbanden zijn Nike+ met de Fuelband en UP by Jawbone. Ook zijn er gratis apps voor smartphones. Diverse telefoonmerken hebben een eigen stappenteller, al zijn er ook varianten te vinden in Google Play. Let wel: de stappentellers zijn niet één op één vergelijkbaar met de capaciteiten van de Fitbit.



