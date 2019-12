Gezond Genieten: review

De testresultaten

Positieve punten:

Gewoonten veranderen kost tijd. Met dit boek neem je er ook de tijd voor: je leert je in 20 weken stap voor stap gewoontes aan te passen en 'in te slijpen' in je leven.

De stappen per week zijn klein.

De afstreeplijsten zijn handig.

Het is geen dieet, er worden geen calorieën geteld, er zijn geen dagmenu's of voorgeschreven hoeveelheden en porties.

De voedingsadviezen die ze geeft zijn voedingskundig verantwoord.

Er is voldoende aandacht voor beweging. Je stelt ook persoonlijke doelen om de hoeveelheid beweging te verhogen.

De auteur belooft niet dat je snel kilo's afvalt, maar wel dat je voor de lange termijn je gewoontes leert veranderen. Kleine veranderingen hebben op den duur groot effect: dat is de gedachte.

Het is opvallend dat er ook aandacht is voor 'rust in het hoofd', dus opruimen en ontspannen.

De toon is serieus, positief en begripvol. Er wordt ook aandacht besteed aan moeilijke momenten en hoe je de draad weer oppakt als het misgaat.

Negatieve punten:

De opmaak van het boek is saai, zonder foto's en nauwelijks illustraties. Het is echt een werkboek.

Het programma vergt veel discipline en geduld. Je moet 20 weken lang lijstjes invullen en werken aan een stappenplan op verschillende gebieden. Het vraagt veel motivatie om dat vol te houden, ook al zijn de stappen per week klein. Mogelijk gaat het beter als je het programma met iemand anders samen volgt bijvoorbeeld met een vriend of onder begeleiding van een diëtist of coach.

Conclusie:

Wie dit boek helemaal doorwerkt, zal zeker zijn eet- en leefgewoontes positief hebben veranderen. Maar daarvoor is wel geduld en doorzettingsvermogen nodig.

Wat is Gezond Genieten?

Wie is Sadie Zwikker?

Sadie Zwikker (1982) is arts en heeft gewerkt op de spoedeisende hulp, in een huisartsenpraktijk en als militair arts. Nu is ze fulltime moeder en ze studeert Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Sadie is fanatiek hardloopster en heeft geleerd goed voor zichzelf te zorgen. Ze kent het jojo-effect dat diëten veroorzaken en besloot daarom dit boek te schrijven.

Wat is Gezond Genieten?

Gezond Genieten verandert stap voor stap je leefgewoonten in 20 weken tijd. Er zijn 5 blokken van 4 weken waarin verschillende aspecten van eten en bewegen worden aangepakt. In die 20 weken check je de veranderingen aan de hand van afstreeplijsten en werk je aan een stappenplan op verschillende gebieden. Zo ga je bijvoorbeeld meer structuur aanbrengen in het eetpatroon en bouw je het aantal minuten beweging per week rustig op. Daarnaast worden ook opdrachten gedaan om je dagelijks leven beter op orde te krijgen, zoals het opruimen en schoonmaken van het huis en zorgen voor voldoende ontspanning.

De opbouw

Er zijn 5 blokken van 4 weken.

Blok 1: Structuur aanbrengen in de eetgewoonten

Blok 2: Drinken

Blok 3: Tussendoortjes

Blok 4: Ontbijt en lunch

Blok 5: Het diner

Daarnaast bevat het boek tips voor mentale voorbereiding en praktische voorbereiding van deze veranderingen en tips voor feestjes, vakanties en voor dagen dat je niet goed in je vel zit.