Heineken Extra Vers: review

Conclusie

Twee keer zo duur terwijl er nauwelijks verschil in smaak is te proeven met de 'gewone' Heineken. Verser smaakt het in ieder geval niet.

Gekoeld en donker

Heineken Extra Vers krijgt een speciale behandeling ten opzichte van de gewone Heineken. Direct na het brouwen wordt het gebotteld en voorzien van een wikkel, zodat het bier niet aan licht wordt blootgesteld. Dan wordt het gekoeld vervoerd naar de supermarkt, waar het een plekje krijgt in de koeling.

Smaak

Onze 23 proevers vinden het maar lastig om een afwijkend biertje te ontdekken tussen de 3 glazen die ze aangeboden krijgen. Van de 3 monsters is er telkens 1 afwijkend, namelijk ofwel gewone Heineken, ofwel Heineken Extra Vers. 'Ik proef eerlijk gezegd nauwelijks verschil', aldus een proever. Een ander denkt het aan de geur te herkennen, al heeft hij het daarmee niet bij het rechte eind. Als er al minimale verschillen worden opgemerkt, dan kloppen ze vaak niet met wat de proevers voorgeschoteld kregen. De weinigen die het wel goed hadden, vinden het bier in ieder geval niet verser (of minder vers) smaken.

Verkrijgbaarheid

Heineken Extra Vers is online te koop bij Jumbo en Hoogvliet en daarnaast bij sommige filialen van Dirk, Plus, Hoogvliet en Dekamarkt. Wil je Heineken Extra Vers proberen, kijk dan eerst op de website van Heineken waar het bier te koop is in jouw omgeving. Reguliere Heineken kost circa €0,60, Extra Vers kost bijna het dubbele met €1,09 per flesje.

