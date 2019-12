Hema waarschuwt voor verkeerd etiket op 'kip zoete uit salade'

Nieuws|Wie allergisch is voor tarwe en/of soja kan beter niet de 'kip zoete ui salade' van de Hema eten. Door een verkeerd etiket staat er niet op vermeld dat deze allergenen er wel inzitten.

Op sommige verpakkingen van de 'kip zoete uit salade' van de Hema is de verkeerde stikker op de achterkant geplakt. Daar staat nu de ingrediëntendeclaratie van de 'asperge beenham salade'. Hierdoor staat er niet op het etiket dat er tarwe en soja in de salade zit.

Check etiket

Wil je weten of ook jouw salade het verkeerde etiket bevat, kijk dan even onder op het doosje. Het betreft de 'kip zoete ui salade' met artikelnummer 27503382 en houdbaarheidsdatum van:

23-2-2016

25-2-2016

3-3-2016

10-3-2016

Retourneren

Heb jij een bakje met een verkeerd etiket en wil je de salade terugbrengen? Dan kan dit bij de klantenservice in Hema-filialen. Je krijgt dan je geld terug. Wie niet allergisch is voor tarwe of soja kan de salade overigens gewoon eten.



Kijk voor alle informatie op de site van de Hema.