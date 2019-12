Het 2-dagendieet: review

Zoals de naam al aangeeft hoef je bij het 2-dagendieet maar op 2 dagen te lijnen. De overige 5 dagen eet je volgens het Mediterrane dieet.

Pluspunten

Met maximaal 1100 kcal op de dieetdagen en ook een beperkt aantal calorieën op de niet-dieetdagen is de kans groot dat je gewicht verliest.

Er is niets verboden, zeker niet op de niet-dieetdagen. Zolang je maar op de portiegrootte let.

Volg de voorbeelddagmenu's of plan je eigen menu's door gebruik te maken van de verschillende lijstjes met producten.

De 2 dieetdagen maken je bewust van wat je eet op een dag.

De auteurs geven veel tips om het dieet succesvol te laten zijn. Zo moet je vooraf bedanken welke obstakels je tegen kan komen en geven ze tips over omgaan met stress.

Het boek bevat een beweegschema, waarmee je je conditie kunt opbouwen.

Het boek is makkelijk te lezen. Elk hoofdstuk heeft een kleine samenvatting aan het eind dat de belangrijkste informatie opsomt. Het ziet er wel wat saai uit.

Minpunten

Op de kaft staat dat je 5 dagen normaal mag eten. Dit blijkt wel volgens het Mediterrane dieet te moeten. Voor velen zal dit toch als een verandering aanvoelen.

Je hoeft geen calorieën te tellen, maar er wordt wel vermeld hoeveel calorieën je maximaal mag eten. Dit wekt verwarring.

De auteurs gaan voorbij aan het feit dat 2 dagen weinig eten best moeilijk kan zijn.

Op de 2 dieetdagen mag je maar 1 stuks fruit per dag. Ook is niet al het fruit toegestaan.

Met het 2-dagendieet is er een kans op tekorten aan calcium, ijzer, zink en magnesium. De auteurs geven tips om dit te voorkomen. Voor vegetariërs zijn deze tips minder goed bruikbaar.

Conclusie

Hou je je aan de aangegeven maximum hoeveelheden dan is de kans groot dat je met het 2-dagendieet gewicht verliest. Toch is de naam 2-dagendieet wat misleidend, omdat je ook op de overige dagen wel moet letten op wat en hoeveel je eet. De auteurs geven zelf al aan dat het moeilijk is om voldoende van alle mineralen binnen te krijgen.

Wat is het 2-dagendieet?

Zoals de naam al aangeeft hoef je bij het 2-dagendieet maar op 2 dagen te lijnen. De overige 5 dagen eet je volgens het Mediterrane dieet. De 2 dieetdagen zijn bedoeld om je eetgewoontes te doorbreken en je bewust te maken van wat je eet. Hierdoor krijg je meer controle over je eigen eetgedrag.

De 2 dieetdagen

Op de 2 dieetdagen moet je voeding voldoen aan een aantal eisen:

veel eiwitten;

weinig koolhydraten;

gezonde vetten;

magere zuivel;

veel groente;

fruit.

Je telt geen calorieën. Van alle groepen mag je een aantal porties op een dag. Hoeveel dit is, is terug te vinden in tabellen in het boek. Het is wel de bedoeling dat de 2 dieetdagen direct achter elkaar gevolgd worden.

De 5 niet-dieetdagen

Ben je niet aan het lijnen, dan volg je het Mediterrane dieet. Hierin zitten veel groente, volkorenproducten, bonen, vis, peulvruchten, fruit, noten en kleine hoeveelheden rood vlees. Ook hier geldt dat je niet hoeft te letten op calorieën zolang je maar niet meer eet dan de aanbevolen maximum hoeveelheden.

Wie schreef het 2-dagendieet?

Het 2-dagendieet is ontwikkeld door Dr. Michelle Harvie en Prof. Tony Howell, beide werkzaam bij het Genesis Breast Cancer Prevention Center in Engeland. Dr Harvie is zowel diëtist als onderzoeker. Prof. Howell is gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker.

Voor wie is het 2-dagendieet?

Dit dieet kan gevolgd worden door gezonde volwassenen. Zoals de auteurs zelf al aangeven is het dieet niet geschikt voor kinderen, tieners, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, mensen die leiden aan depressiviteit of een eetstoornis of wanneer je last hebt van je lever.