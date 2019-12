Conclusie

Een goede inspiratiebron voor wie in een rustig tempo wat eetgewoontes wil veranderen. Niet geschikt of bedoeld als afslankmethode.

Positieve punten:

Het boek biedt heel veel tips en ideeën om voedingsgewoonten te verbeteren. Er staan ook eenvoudige en gezonde recepten in.

Het boek is persoonlijk: je kiest zelf wat je wilt veranderen. Wil je leren hoe je de droppot op het werk kunt vermijden, wat je moet kiezen als je eten afhaalt, of wil je gezonder ontbijten? Het boek geeft je adviezen.

De stap-voor-stap methode is beter dan het volgen van een crashdieet. Zo heb je kans om gewoontes echt te veranderen. Omdat het kleine stapjes zijn, kun je het lang volhouden.

Het Voedingscentrum adviseert om 1 gewoonte tegelijk te veranderen.

Het boek is stimulerend en positief van toon.

Het is geen dieet, er worden geen calorieën geteld, er zijn geen dagmenu's of voorgeschreven hoeveelheden en porties.

Het boek wordt ondersteund door informatie op de website van het Voedingscentrum en door de Eet Wijzer app.

Negatieve punten:

Het boek is niet geschikt voor wie (snel) wil afvallen. Het is ook geen methode om af te vallen. Omdat je maar een stap per keer kiest, en die stap ook nog eens in fases invoert, moet je een lange adem hebben. Zo kost het omschakelen van witbrood naar volkorenbrood al 7 weken.

Het is geen leesboek: omdat je een specifiek doel zoekt, zul je moeten bladeren totdat je jouw gewenste verandering tegenkomt.

Wat is het boek: Het Nieuwe Eten?

Wat is het Voedingscentrum?

Het Voedingscentrum is een voorlichtingsinstantie op het gebied van gezonde voeding, gesubsidieerd door de overheid. Het Voedingscentrum begon de campagne 'Het Nieuwe Eten' op internet en bracht in het kader daarvan dit boek uit.

Wat is het Nieuwe Eten?

Je kiest een verbeterstap in je huidige eetpatroon, bijvoorbeeld regelmatiger eten of kleinere porties eten. Je begint met een kleine stap en voert die in. Pas als het echt een nieuwe gewoonte is geworden, ga je eventueel verder met een volgende stap. Het boek is geen afvalmethode, het biedt geen dieet. De methode is vooral bestemd voor mensen die gezonder willen eten, of voor mensen die gezondheidsproblemen hebben (zoals diabetes of hoge bloeddruk). Je bepaalt zelf wat je aanpast en in welk tempo.

De opbouw

Je maakt één voornemen per keer en past het toe. Het gaat echt om kleine veranderingen! Als je bijvoorbeeld van witbrood naar volkorenbrood wilt overstappen, kun je beginnen met 1 dag per week. Dat voer je op, totdat je de hele week volkorenbrood eet. De gedachte is dat kleine stapjes uiteindelijk leiden tot grote veranderingen. Wie dagelijks 2 koekjes (100 kilocalorieën) minder eet, kan na een jaar 5 kilo zijn afgevallen, aldus het Voedingscentrum.

Er zijn in het boek veel tips en voorbeelden van nieuwe gewoonten. Die zijn gericht op:

Meer variatie;

Kleinere porties;

Gezondere producten kiezen;

Regelmatiger eten;

Het gezonde voorbeeld geven aan kinderen.

Er worden veel onderwerpen besproken, zoals ontbijten, eten op het werk, vakantie, en barbecueën.