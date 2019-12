Het Oerdieet: review

Pluspunten

De schrijver laat met dit boek zien wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een dieet gebaseerd op de genoemde producten.

De tabellen met producten geven handvatten voor de lezer die daadwerkelijk meer wil leven volgens het oerdieet.

Begrippen als 'glycemische index' en 'glycemische lading' worden uitgebreid besproken en uitgelegd in het boek met voorbeelden.

De uitleg over BMI, buikomvang en de risicofactoren op metabool-syndroom zijn volledig. Zowel voor mannen als vrouwen staat een tabel weergegeven waarin de meetgegevens kunnen worden opgezocht. Theoretisch maar praktisch.

Minpunten

Het boek werkt niet met paragrafen of sub-paragrafen en leest daardoor wat rommelig.

Veel genoemde 'feiten' worden niet onderbouwd door bronnen. Zo spreekt de schrijver over 'de traditionele jager-verzamelaar had een vitamine-D status van 115 mmol/l'. Hoe het kan dat dit zo specifiek bepaald kan zijn, is niet duidelijk.

In hoofdstuk 6 komt de schrijver eindelijk met een weergave van voedingsmiddelen die passen in het oerdieet. Hier betoogt hij waarom juist deze producten erin thuis horen. Deze informatie komt echter erg laat.

Water ontbreekt volledig in tabel 48: 'Wat wel en niet thuishoort in het oerdieet'.

Met de titel 'Het Oerdieet' doet de auteur overkomen alsof men terug gaat naar de oertijd. Maar met zijn recepten als chocomousse en chips uit de oertijd slaat de auteur de plank mis.

De schrijver gaat soms zo ver de diepte in, dat het niet meer helder leest. Het stuk over omega-6- en omega-3-vetzuren is uitgebreid maar niet duidelijk uitgelegd. Ook de uitleg over suikers gaat ver. Zo wordt glycogeen en cellulose ook uitgebreid besproken. De reden waarom hij dit vertelt, komt niet altijd duidelijk over.

Het boek is gepubliceerd in 2014. Op pagina 140 staat echter een tabel met data over het Nederlandse voedselpatroon uit 2003. Daar zijn recentere bronnen voor beschikbaar.

Kuiper legt veel uit over het metabolisme van het menselijk lichaam en hoe bepaalde fysiologische processen werken. Hij neemt echter niet duidelijk stelling waarom bepaalde eigenschappen uit het oerdieet essentieel zijn.

De tabel met peulvruchten (tabel 16) geeft niet duidelijk weer op basis van hoeveel gram product de voedingswaarde is bepaald. Dit lijkt per boon te verschillen.

De 'Figuren' in het boek zijn niet altijd even overzichtelijk weergegeven.

Conclusie

Je moet met dit boek niet denken dat je een hapklaar dieet in handen hebt. Ook krijg je geen gerichte adviezen over wat wél of juist niet te eten. Groepjes voedingsmiddelen die veel van het ene of het andere (micro)nutriënt bevatten, worden in tabellen door het boek heen aangeleverd. Een totaaloverzicht ontbreekt echter.

Een andere voeding dan het huidige westerse voedingspatroon zou gunstig zijn voor je lichaam. Maar door een te weinig aan betoog en het achterblijven van praktische voedingsadviezen word je door de auteur niet voldoende meegenomen in zijn theorie. Pas erg laat, in hoofdstuk 6, wordt het Oerdieet concreet uitgelegd en beargumenteerd.

Dit dieetboek past in hetzelfde straatje als De Voedselzandloper en Broodbuik.

Wat is Het Oerdieet?

Het boek legt uit hoe 'wij' heel vroeger aten, welke voedingsaspecten van belang zijn en waarom dit zo is. De auteur maakt rijkelijk gebruik van de talrijke begrippen in de voedingsleer, zoals 'Body Mass Index' (BMI), 'Glykemische Index' (GI) en macro- en micronutriënten. Dit wordt afgewisseld met nieuwere termen zoals 'lagegraadontsteking'.

Het boek besluit met recepten die in het straatje passen van de theorie van de auteur. Naast voorbeelden van kleine en grote gerechten is er ook ruimte voor nagerechten en snacks.

Het Oerdieet in een notendop

Dagelijks:

Groenten

Fruit

Vis, gevogelte en wild

Noten en zaden

Eieren, verrijkt met omega 3

Thee en koffie (bij voorkeur cafeïnevrij)

Rode wijn

Olijf-, lijnzaad- en kokosolie

Zwarte chocolade (>70% cacao)

Wekelijks:

Peulvruchten, pseudogranen (zoals quinoa)

Zetmeelrijke knollen

Rood vlees

Volkorengranen

Eieren en kaas

Gefermenteerde zuivel

Wijn en bier

Roomboter

Pure chocolade

Vermijd:

Suiker

Gebak en banket

Bewerkt (rood) vlees

Geraffineerde granen

Zout

Frisdrank, melk

Sterkedrank

Omega-6-rijke olie

Snoep- en suikergoed

Wie schreef Het Oerdieet?

Remco Kuiper is arts, apotheker en tevens onderzoeker. Gedurende 10 jaar verbleef hij op meerdere plekken op de wereld, bij diverse oude volksstammen zoals de Azteken, de Masai en de Dzenghis Khan. Hij deed onderzoek naar de verschillen in leefstijl die bij de verschillende stammen heersen, en maakt de vergelijking met de westerse maatschappij.

Zijn conclusie is helder: we moeten terug naar het oerdieet.