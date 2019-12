Eerste indruk|Een groot deel van onze suikerconsumptie komt uit frisdrank en andere zoete dranken. Tijd voor een boek over suikervrij drinken, dachten de auteurs. Het boek 100% suikervrij drinken bevat achtergrondinformatie over suiker en frisdrank, maar ook over melk, cafeïne en andere stoffen in dranken. Daarnaast staan er veel recepten in het boek met (suikervrije) drankjes.

100% suikervrij drinken: review

Pluspunten

Het eerste boek over suikervrij drinken', aldus de flaptekst. We juichen een boek over suikervrij drinken toe: we krijgen veel suiker binnen via drankjes en het is goed om hier meer bewust van te worden

Het boek is in korte paragrafen opgedeeld: dat geeft een overzichtelijke indruk en het leest makkelijk. Je hoeft niet alles te lezen, maar je kunt kiezen welk onderwerp je aanspreekt of over welk drankje je wilt lezen

Als je suikervrij wilt drinken, kun je gelijk aan de gang. De binnenflap van de cover van het boek laat in één overzicht zien hoeveel suikerklontjes een glas cola of cassis bevat, maar ook hoeveel klontjes er in bier, wijn en verschillende smoothies zitten. De recepten zijn heel toegankelijk: de ingrediënten heb je meestal al in huis of zijn over het algemeen goed verkrijgbaar

De recepten zijn onderverdeeld per categorie: yoghurtdrinks, koffies, limonades, gepimpte watertjes et cetera. Via het register achterin het boek zijn de recepten snel op te zoeken, ook kun je per ingrediënt zoeken in de trefwoordenlijst

Minpunten

De toon van het boek is negatief: aan alle dranken kleven vooral nadelen

Niet alle recepten zijn suikervrij. Veel recepten bevatten fruit waar suiker in zit, of honing of palmsuiker. Dat zijn natuurlijk ook gewoon suikers. We denken dat de auteurs deze recepten aangeduid hebben met een sterretje (*), maar kunnen de betekenis van het sterretje niet in het boek vinden

Het boek bevat veel onwaarheden zo zou suiker het risico op polio vergroten, zouden pasgeboren baby's uitdrogen door suiker en zou aspartaam tot het giftige methanol afgebroken worden. Dat laatste is juist, maar het gebeurt zulke kleine hoeveelheden dat het niet schadelijk is. Bovendien komen er bij allerlei andere processen in het lichaam ook methanol vrij. Voor een schadelijk effect moet je zo'n 35 liter frisdrank in een keer drinken

Net als bij het voorbeeld hierboven gebeurd is, is veel informatie in het boek uit zijn verband getrokken of zijn er bronnen gebruikt die onvolledig of onjuist zijn

Vaak is de informatie tegenstrijdig. Melk van de koe moet vermeden worden omdat het voor kalfjes is, terwijl geitenmelk als alternatief genoemd wordt. Wat drinken jonge geitjes dan? In het boek wordt enerzijds onderscheid gemaakt tussen industriële suikers en suikers in fruit. Suiker uit fruit is minder slecht, mits het 'in de verpakking' gegeten wordt. Echter, in de bijlage lijst 'de gezondheidsrisico's van suiker' wordt dit onderscheid niet gemaakt en spreekt men over 'suiker'. Dat schept verwarring

De bronnen waar het boek naar verwijst, zijn geen onafhankelijke bronnen. Het stukje over kokoswater verwijst naar de website kokoswater.nl, die beheerd wordt door een leverancier van kokoswater

De pagina's over aspartaam zijn gebaseerd op aspartaam.nl een consumentenforum met vooral angstige berichten over aspartaam

Bij de weetjes over kokoswater vergeten de auteurs te vermelden dat het reguliere kokoswater dat in supermarkten verkocht wordt, vaak toegevoegd suiker bevat. Ook mist bij de nadelige effecten van koolzuurhoudend water tanderosie

Er staan geen foto's van de recepten in het boek, maar tekeningen in kleuren van de tekst (turkoois). Hecht je aan veel kleur en foto's, dan valt de opmaak wat tegen

Conclusie

Wij zijn een voorstander van het (meer en meer) laten staan van frisdrank en overstappen op suikervrij drinken. Het is goed dat het boek 100% suikervrij drinken je bewust maakt van suiker in dranken en handvatten geeft om het te minderen. De recepten maken het boek de moeite waard - al bevatten ze soms nog suiker - maar de achtergrondinformatie is vaak onjuist en maakt je onterecht bang. Beter hadden de auteurs zich kunnen beperken tot de recepten en de belangrijkste voordelen van suikervrij drinken: minder calorieën, het wennen aan minder zoet, minder gaatjes in de tanden en minder tanderosie.

Wil je reageren op deze eerste indruk, of je ervaring delen over 100% suikervrij drinken? Plaats een reactie onderaan deze pagina of op onze community.

Wat is 100% suikervrij drinken?

Een boek met ruim 100 recepten voor suikervrije drankjes, afgewisseld met uitleg over de verschillende dranken en hoe die in het lichaam werken. Het is online en bij boekhandels verkrijgbaar. Prijs: €19,99.

Samenvatting

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken en een aantal bijlages. Elk hoofdstuk behandelt een andere drank: frisdrank, energiedrank, water, melk, vruchtensap, alcohol en 'koffie & thee'. In de hoofdstukken wordt achtergrondinformatie gegeven over de dranken: wat zit er in, waarom drinken we het, welke effecten heeft het op de gezondheid en hoeveel suiker zit er in een portie? Elk hoofdstuk sluit af met een aantal recepten.

Waarom minder (suiker)

Suiker is gevaarlijk, ademt het boek. Er staan honderden redenen waarom je suiker beter kunt laten staan: het veroorzaakt aambeien, het verslechtert de structuur van het DNA, vergroot de symptomen van ADHD en zou bijdragen aan eczeem bij kinderen. Ook de bekende effecten van suiker worden genoemd: gaatjes in de tanden en meer kans op overgewicht. Naast de effecten van suiker, gaat het boek ook in op de effecten van ingrediënten uit andere drankjes zoals koffie en energiedrankjes.

Carola van Bemmelen en Sharon Numan

Carola van Bemmelen is food- en lifestylecoach, geeft trainingen en schreef de boeken 100% suikervrij, het 100% suikervrij basiskookboek. Ook de website www.sugarchallenge.nl wordt door haar beheerd.

De recepten zijn van de hand van Sharon Numan. Door eigen ervaringen is ze suikervrije recepten gaan ontwikkelen. Tevens is ze de oprichtster van www.voezo.nl en www.degezondemama.nl

