Eerste indruk|Het Hormoonbalansdieet, afvallen zonder honger is het tweede dieetboek van Ralph Moorman. Het doel van dit dieet is de hormonen weer in evenwicht te brengen, waardoor de overtollige kilootjes zullen verdwijnen. De juiste voeding helpt hierbij. Het gaat er bij het hormoonbalansdieet dus vooral om wat je eet, niet om hoeveel.

Het Hormoonbalansdieet: Wat is het?

Wie is Ralph Moorman?

Ralph Moorman studeerde levensmiddelentechnologie en is lifestyle- en fitnesscoach. Daarnaast heeft hij verschillende certificaten gehaald op het gebied van sport en voeding en heeft hij enkele artsenbijeenkomsten gevolgd over hormonen.

Het Hormoonbalansdieet is het tweede boek van Ralph Moorman. Hij is ook de auteur van de Hormoonfactor.

Wat is het hormoonbalansdieet?

Het Hormoonbalansdieet gaat ervan uit dat een verstoorde hormoonbalans de oorzaak is van overgewicht. Dit komt door onze huidige manier van leven en eten. Het eten van de juiste voeding brengt de hormonen weer in evenwicht. Hierdoor 'smelten' de kilootjes weg. Het gaat er dus voornamelijk om wat je eet, en er hoeven dus geen calorieën geteld te worden.

Wat zijn hormonen?

Hormonen zijn een soort signaalstoffen in het lichaam. Ze worden vaak in klieren gemaakt en vervolgens door het hele lichaam verspreid. Op de plaats van bestemming zorgen hormonen ervoor dat bepaalde processen op gang komen of juist worden geremd. Zo houden ze het lichaam in evenwicht.

De 12 basisregels

Het hormoonbalansdieet kent 12 basisregels voor de voeding:

Lijd geen honger: een strenge caloriebeperking kan de hormoonbalans verstoren. Hierdoor zullen de verloren kilo's er in de loop der tijd weer bijkomen.

Eet zoals de natuur het bedoeld heeft: bewerkte producten kunnen de hormoonbalans verstooren. Dit geldt ook voor bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit.

Kies voor EKO: biologische producten bevatten geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige geur-, kleur-, en smaakstoffen.

Eet koolhydraten met mate: te veel koolhydraten maken dik. Maar te weinig koolhydraten zorgen voor een vertraagde werking van de schildklier.

Eet voldoende eiwitten: eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren en dit zijn weer de bouwstenen voor hormonen. Daarnaast verminderen eiwitten het hongergevoel.

Eet genoeg vetten: vetten zijn een belangrijke bouwstof voor hormonen. Het soort vet is wel van belang. Omega-3-vetzuren mogen volop worden gegeten.

Eet vlees, gevogelte en vis: deze bevatten stoffen die noodzakelijk zijn voor een goede hormoonhuishouding.

Eet hormoonboosters: bepaalde voedingsmiddelen zouden een sterke invloed hebben op hormonen.

Kook verantwoord: gebruik geen plastic, gebruik geen magnetron, gebruik roestvrijstaal, bak met lage temperaturen, et cetera.

Laat dit staan: bepaalde producten zoals melk, varkensvlees, chemische e-nummers en alcohol moeten vermeden worden.

Eet geen tarweproducten: brood, deeg- en pastaproducten zijn niet toegestaan.

'Gezondig' af en toe: af en toe zondigen, mag in het hormoonbalansdieet. Gezondigen is zondigen op een gezonden manier.

Het Hormoonbalansdieet: review

Of en hoeveel gewicht je verliest met het Hormoonbalansdieet, hangt af van de eigen invulling van het dieet. Dit blijkt ook uit de voorbeelddagmenu's, waarbij er een groot verschil is tussen de dagen. Waar het ene voorbeelddagmenu vooral rijstwafels met mager beleg bevat, wordt er bij een ander veel meer uitgepakt met warme maaltijden tijdens de lunch.

De uitgebreide recepten maken het Hormoonbalansdieet ook wat moeilijker toe te passen voor mensen met een drukke baan of die veel onderweg zijn.

Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een streng dieet een negatieve invloed kan hebben op hormonen. Dit ondersteunt de eerste regel van het Hormoonbalansdieet (lijd geen honger). Het is echter nog niet duidelijk of het mogelijk is om met de voeding deze hormonen weer in balans te krijgen.

Positieve punten:

Wat je eet is belangrijker dan hoeveel je eet. Calorieën tellen hoeft dus niet.

Ralph stimuleert het eten van biologische producten. Biologische groente en fruit wordt gekweekt zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. In tegenstelling tot wat Ralph aangeeft, is het schillen van niet-biologisch fruit echter niet noodzakelijk. Bestrijdingsmiddelen trekken door de schil van fruit heen. Schillen verwijdert wel wat van de achtergebleven bestrijdingsmiddelen, maar niet alles.

Wel worden er door schillen veel vitaminen en vezels weggenomen die juist heel goed zijn voor de gezondheid. Ook zijn er in Nederland strenge regels over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die op groenten en fruit mogen voorkomen.

Niet alleen voeding, maar ook stress en te weinig beweging worden aangekaart als oorzaken van een verstoord hormonaal evenwicht. Helaas worden er in dit boek geen tips gegeven over bewegen en stressvermindering.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten vet, zoals omega-3-vetzuren (mogen volop gegeten worden) en transvetten (moeten vermeden worden).

Het boek ziet er leuk uit met veel foto's en handige boodschappentips.

Er staan veel verschillende recepten in het boek. Het ene recept is wel wat makkelijker uit te voeren dan het andere.

