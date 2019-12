Zoetstoffen

Een handig product, want het flesje limonadesiroop is klein waardoor je het makkelijk meeneemt. De enige manier om siroop zo geconcentreerd te krijgen is door gebruik te maken van zoetstoffen. Het voordeel is dat de siroop nagenoeg geen suiker bevat. Het nadeel is dat de zoetstoffen de siroop een onnatuurlijks (na)smaak geven. De prijs van €2,99 voor zo'n klein flesje lijkt niet in verhouding maar omgerekend naar liters limonade is het nauwelijks duurder. Met een 'normale' fles Karvan Cévitam maak je evenveel limonade voor €2,89. Karvan Cévitam GO is overigens niet uniek. In de supermarkt vonden wij ook Teisseire mix & Go (€2,79) en Yeau! (€1,99).

De smaak

Wij lieten een aantal mensen blind de smaak van Karvan Cévitam GO aardbei vergelijken met de smaak van de normale Karvan Cévitam aardbei. Er wordt een duidelijk smaakverschil geproefd. De normale variant vindt bijna iedereen lekkerder doordat hij wat natuurlijker en 'milder' smaakt. Karvan Cévitam GO smaakt volgens velen wat onnatuurlijk en heeft een vreemde nasmaak. Dit komt waarschijnlijk door de toegevoegde zoetstoffen. De limonade is ook snel te zoet, omdat slechts een klein scheutje (1,4 ml = nog geen halve theelepel) al genoeg is voor een heel glas limonade. De speciale opening van het flesje behoedt enigszins tegen enorme uitschieters.

Gezondheid

Water drinken is gezonder dan limonade. Net als frisdrank bevat limonade namelijk flink wat suiker. Karvan Cévitam GO heeft op dit punt een streepje voor; de suiker heeft plaatsgemaakt voor zoetstof, waardoor een glas van deze limonade nauwelijks suiker en dus calorieën bevat. Door het gebruik van zoetstoffen is Karvan Cévitam GO volgens de fabrikant niet aan te raden voor jonge kinderen. Op de verpakking staat dan ook 'geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar'. Een kind komt namelijk sneller in de buurt van de zogenoemde ADI; de aanbevolen dagelijkse inname. Dit is de hoeveelheid die je dagelijks veilig kunt drinken zonder dat je gezondheid in het geding komt en wordt bepaald aan de hand van je lichaamsgewicht. Karvan Cévitam laat ons weten dat een kind van 10 kilo de ADI bereikt bij het drinken van dagelijks 5 glazen limonade.

Meer lezen:

Wat is Karvan Cévitam Go?

GO is de naam van de nieuwe miniflesjes siroop van Karvan Cévitam en is bedoeld voor onderweg. De limonade is namelijk enorm geconcentreerd waardoor dit kleine flesje van 48 ml goed is voor maar liefst 6 liter limonade. Dit is net zoveel als een 'normale' fles siroop. De speciale dop moet ervoor zorgen dat het flesje niet gaat lekken in je tas. Karvan Cévitam Go is verkrijgbaar in 5 verschillende smaken.

Meer lezen: