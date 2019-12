Kies het dieet dat bij je past

Nieuws|Het is niet belangrijk wel type dieet je volgt wanneer je wilt afvallen. Als je maar minder calorieën eet, maakt het niet uit waar deze calorieën vandaan komen. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek.

In de studie werden vier verschillende diëten met elkaar vergeleken, elk met hun eigen verhouding tussen eiwitten, vetten en koolhydraten. Alle proefpersonen kregen willekeurig een dieet toegewezen.

Alle diëten bleken even succesvol. Gemiddeld waren de personen na zes maanden evenveel gewicht verloren. Dit was onafhankelijk van het dieet dat er gevolgd werd. De deelnemers hadden ongeveer 40% van het verloren gewicht weer terug na 2 jaar. Ook hier was er geen onderscheid tussen de verschillende diëten.

Het type dieet heeft geen invloed op de gewichtsafname of op de lichaamssamenstelling. Het is dus belangrijker om te kijken naar een dieet dat bij je past, dan naar de verdeling van de eiwitten, vetten en koolhydraten. Dan houd je het ook langer vol.

Bron: ajcn.org