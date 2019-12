Lichaam biedt weerstand tegen dieet

Nieuws|Het lichaam verzet zich tegen gewichtsverlies na het volgen van een dieet. Het volgen van een streng dieet verstoort de balans in het lichaam. Hierdoor zijn hormonen niet meer in evenwicht, het hongergevoel raakt in de war en het gewicht neemt weer toe.

Onderzoekers in Australië volgden meer dan een jaar lang 50 personen met overgewicht die een 10-weken durend streng dieet volgden (rond de 550 kilocalorieën per dag, een normaal dieet om af te vallen levert ca 1500 kcal). De onderzoekers keken hoe de hoeveelheid van verschillende hormonen veranderde en of de proefpersonen meer of minder trek hadden.

Na het volgen van het dieet blijkt de hormoonbalans sterk verstoord te zijn. De hormonen die voor een verzadigingsgevoel zorgen en de eetlust onderdrukken nemen af. De hormonen die het hongergevoel stimuleren, nemen juist toe. Opvallend is dat een jaar na het volgen van het dieet de hormoonbalans en het hongergevoel nog steeds ontregeld zijn. Deze veranderingen in het lichaam kunnen er voor zorgen dat je, na het volgen van een streng dieet, weer snel op of boven je oude gewicht zit.

Of de verstoorde hormoonbalans komt door het zeer strenge dieet konden de onderzoekers nog niet helemaal zeggen, hiervoor is meer onderzoek nodig. Toch is er al langer bekend dat extreem lijnen kan zorgen voor een (nog grotere) gewichtstoename.

Bron: The new England Journal of Medicine