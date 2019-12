Mindful afvallen

Eerste indruk|Mindful afvallen van Joanna Kortink is een dieetboek zonder voedingstips en recepten. Mindful afvallen is gericht op het doorbreken van je haat-liefdeverhouding met eten en op inzicht krijgen in waarom je eet. Vervolgens helpt Mindful afvallen controle te krijgen over wat je in je mond stopt.