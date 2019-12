Nieuwe manier van BMI berekenen

Volgens de wiskundigen houdt de huidige formule (gewicht delen door lengte x lengte) er namelijk geen rekening mee dat lange mensen meer massa hebben dan kortere mensen. Hierdoor zouden langere mensen onterecht het stempel overgewicht kunnen krijgen. Korte mensen lijken op hun beurt juist weer een lagere BMI te hebben dan in werkelijkheid.

Bruikbaar

Dat de BMI niet altijd een bruikbare maat voor overgewicht is, is al langer bekend. De BMI houdt geen rekening met de lichaamssamenstelling. Hierdoor is hij niet bruikbaar voor alle bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld voor Aziaten of mensen die veel aan krachttraining doen is de BMI minder geschikt. Daarom wordt tegenwoordig ook vaak gebruik gemaakt van aanvullende informatie, zoals de middelomtrek.

Vermenigvuldigen

In de nieuwe formule moet het gewicht vermenigvuldigd worden met 1,3, daarna moet dit gedeeld worden door de lengte tot de 2,5de macht. Deze berekening zorgt er voor dat mensen van 1,80 m een hele punt in hun BMI zakken. Mensen van 1,50 meter krijgen er juist een punt bij. Mensen van rond de 1,70 m zullen ongeveer dezelfde BMI houden.

Wij zouden graag willen weten of het extra gewicht van lange mensen hoort bij het langer zijn, of dat dit toch gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Daarom houden wij de traditionele rekenmethode aan tot ook de gezondheidszorg de nieuwe formule ondersteunt. Lees meer over een gezond gewicht of bereken je BMI.

Bron: www.nu.nl en www.telegraph.co.uk