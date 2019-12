Nieuwe regels etikettering

Nieuws|Het Europees Parlement heeft de nieuwe regels voor de etikettering van voedingsmiddelen in de Europese Unie goedgekeurd. Op het etiket moet duidelijk leesbare informatie komen te staan over de energiewaarde. Ook vermelding van de hoeveelheid vet, verzadigde vetten, zout, suiker, eiwitten en koolhydraten is verplicht. Ten slotte moet het etiket informatie geven over mogelijke allergische reacties.

Portie

Volgens de nieuwe regels moet de voedingswaarde per 100 gram of per 100 ml aangegeven worden en niet langer per portie. Omdat fabrikanten niet allemaal dezelfde portiegrootte hanteren, is nu het lastig om voedingsmiddelen onderling op voedingswaarde te vergelijken. Ook nieuw: op verpakt vlees moet terug te vinden zijn uit welk land het afkomstig is.

Termijn

Zodra de nieuwe wetgeving is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben bedrijven drie jaar de tijd om de meeste nieuwe regels toe te passen. Voor de voorschriften voor de aanduiding van de voedingswaarde geldt een termijn van vijf jaar.