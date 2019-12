Portiegroottes uit de lucht gegrepen

Er zit maar weinig eenheid in de aanduidingen op verpakkingen van voedingsmiddelen en portiegroottes worden nogal willekeurig gekozen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond dat is gepubliceerd in de Gezondgids van april/mei 2011.

Enkele opvallende onderdelen van het onderzoek:

Albert Heijn houdt het bij de 'Excellent Ambachtelijke Chips Zeezout' op porties van 10 gram. Maar een portie 'Kettle chips sea salt' bestaat uit 40 gram chips;

Terwijl op de verpakking van 'AH Puur en Eerlijk Fairtrade melkchocolade' wordt gerekend in porties van 1 stukje (4,1 gram), staat op de 'C1000 melkchocolade' een portie van 8 blokjes per portie, maar liefst 45 gram chocolade;

De 'Plus Tonijn Salade' rekent met porties van een schamele 10 gram. Aan de andere kant geeft een portie 'Freshmaster Tonijnsalade' van Aldi (150 gram) een wel heel royaal belegde boterham.

Momenteel wordt in Europa gewerkt aan een nieuwe wet voor de etikettering van levensmiddelen, maar fabrikanten voeren een lobby om te voorkomen dat de voorschriften gedetailleerd zijn. Ze vinden dat ze zelf moeten kunnen kiezen of de voedingswaarde per portie of per 100 gram op de verpakking wordt gezet.

De uitkomsten van het onderzoek pleiten volgens de Consumentenbond voor een verplichting om ten minste altijd de voedingswaarde per 100 gram te declareren, anders is het voor de consument onmogelijk om producten goed te kunnen vergelijken.