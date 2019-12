Eerste indruk|Normale gekookte pasta bevat 142 kilocalorieën per 100 gram. Maar deze Slim Pasta is volledig gemaakt van plantaardige vezels van de konjacplant (Glucomannan), waardoor hij slechts 12 kilocalorieën per 100 gram bevat. Naast drie varianten Slim Pasta (Penne, Fettuccine en Spaghetti) zijn er Slim Rijst en Slim Noodles.

Slim Pasta: review

Claims

Slim Pasta is gemaakt van de konjacplant en bestaat volledig uit de vezels van deze plant, genaamd Glucomannan. Slim Pasta draagt een aantal claims:

koolhydraatvrij, suikervrij, vetvrij en glutenvrij;

slechts 12 kilocalorieën per 100 gram;

zeer rijk aan vezels;

geeft tot 4 uur een verzadigend gevoel;

goed voor het cholesterolgehalte;

helpt om af te vallen zonder streng dieet;

geschikt voor diabetici;

geschikt voor mensen met glutenintolerantie;

geschikt voor vegetariërs.

Veel van bovenstaande claims kloppen. Van glucomannan - de vezel waaruit de Slim Pasta-producten volledig bestaan - is bekend dat ze een verzadigd gevoel geven. Samen met het lage gehalte aan kilocalorieën kan het helpen af te vallen. Deze claim is dan ook toegestaan door de Europese Commissie. Hetzelfde geldt voor 'goed voor het cholesterolgehalte'.

'Geschikt voor diabetici' is niet toegestaan door de Europese Commissie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat Slim Pasta de claim 'geschikt voor diabetici' op zijn website en in diverse andere media-uitingen gebruiken.

Claims als 'Geschikt voor mensen met een glutenintolerantie' en 'geschikt voor vegetariërs' zijn wat overbodig om te melden.

Smaak Slim Pasta

De geur die uit het pakje komt is licht vissig, maar na wassen van de pasta is die lucht verdwenen. Het bereiden gaat makkelijk: slechts 2 tot 3 minuten bakken of in de magnetron, de overige ingrediënten erbij (die je normaal ook gebruikt) en de maaltijd is klaar. Advies is wel om 1 tot 2 glazen water te drinken bij de maaltijd. Dit staat ook vermeld op de verpakking. Dat drinken is nodig omdat de vezels in de darmen werken als een spons.

De Slim Penne en Slim Spaghetti lijken qua uiterlijk het minste en de Slim Noodles en Slim Fettuccine het meeste op het originele product volgens de testkandidaten. Alle varianten hebben dezelfde witte kleur en smaak, al wordt de Slim Penne het minst gewaardeerd. Dit komt vooral doordat deze pasta uit zulke grote stukken bestaat dat de stevige, rubberachtige structuur duidelijk aanwezig is. En dat is niet lekker. 'Het lijkt niet op penne, eerder op calamaris', aldus een proefpersoon.

De Slim-producten geven een verzadigd gevoel, zelfs 4 uur na de maaltijd. Ook geven ze bij de testpersonen geen maag- of darmproblemen. Wel wordt opgemerkt dat 5 dagen alleen maar een Slim-product eten nogal saai wordt.

Conclusie en advies

De Slim-producten - behalve de niet smakelijke Penne - kunnen een prima vervanger zijn van normale rijst, pasta en noodles. Ze geven een vol gevoel en leveren slechts enkele calorieën. Advies is wel om er een of twee glazen water bij te drinken.

De kans dat je met Slim Pasta afvalt is dankzij de lage energetische waarde en het hoge verzadigingsgevoel zeker aanwezig. Wanneer je dit 1 of 2 dagen in de week inpast in je voedingspatroon kan het prima dienen als vervanger van rijst, pasta of noodles bij de avondmaaltijd. De kans dat je het volhoudt is groter dan wanneer je volledig overstapt op Slim Pasta-producten bij de warme maaltijd. Bovendien is Slim Pasta duurder dan gewone pasta, rijst en noodles, waardoor af en toe gebruiken ook beter is voor de portemonnee.

Wat is Slim Pasta?

Slim Pasta, Rijst en Noodles zijn gemaakt van plantaardige vezels van de konjacplant, genaamd Glucomannan. Ze bevatten daardoor zeer weinig calorieën, geen koolhydraten, vet en suikers en ze zijn vrij van gluten. Met 1,1 gram eiwit levert de Slim-lijn slechts 12 kilocalorieën per 100 gram. Een zakje bevat 200 gram. De vezel Glucomannan heeft als eigenschap dat het een verzadigend gevoel geeft. En dit kan helpen bij het afvallen.

Bereiden

Alle 5 de varianten hebben slechts 2 tot 3 minuten bereidingstijd nodig. Voor gebruik spoel je de pasta, rijst of noodles af, waarna ze bakt in een pan of opwarmt in de magnetron. De producten zijn hierna te gebruiken zoals regulier bereidde rijst, pasta of noodles.

Wie zijn de concurrenten?

Slim Pasta, Rijst en Noodles zijn van fabrikant Eat Water en kosten €2,95 in de webshop van www.slimpasta.nl. Ze zijn ook verkrijgbaar bij De Tuinen, DA, Dio, Gezondheidswinkel en Vitaminstore. Sinds oktober 2015 zijn ze ook verkrijgbaar bij Jumbo en Action.

In Japan zijn deze noodles al langer bekend. Daar heten ze Shirataki-noodles. In Nederland zijn ze verkrijgbaar in enkele toko's en Oriëntal-supermarkten.

Een online-concurrent is aanbieder Dukan. Deze verkoopt de Konjacnoedels voor een vergelijkbare prijs en hoeveelheid als de Slim Pasta.