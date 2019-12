Telefoonapp kan helpen bij afvallen

Wie op een telefoon bijhoudt wat er is gegeten en hoeveel er bewogen is, lukt het beter om gewicht te verliezen en dit gewicht er af te houden, dan mensen die alles alleen op papier bijhouden. Dit rapporteren onderzoekers van de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago.

Applicatie op de telefoon en feedback

Aan het onderzoek deden 69 volwassenen met overgewicht of obesitas mee. Allemaal volgenden zij hetzelfde programma met voedings-, beweeg- en gedragslessen. Een groep hield een voeding en beweegdagboek bij aan de hand van een applicatie op een telefoon. Hierop was hun doel zichtbaar en werd de actuele calorie-inname bijgehouden. Dit konden de deelnemers vervolgens gebruiken om de energie-inname zelf te reguleren. Daarnaast kreeg deze groep elke twee weken feedback, gebaseerd op de ingevulde gegevens. De andere groep had geen telefoon en kreeg geen feedback.

De deelnemers die gebruik maakten van de telefoon en minimaal 80% van de lessen volgden verloren het meeste gewicht. Ook in totaal deden de gebruikers van de telefoon het beter. Zij verloren gemiddeld 3,9 kg meer gewicht dan de groep zonder telefoon.

Bron: The JAMA network