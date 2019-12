Tussentijdse resultaten dieetquiz 2014

De invullers maken hiermee kans op de boeken Keuzedieet 1 en Keuzedieet 2.

Tot nu toe hebben ruim 4700 mensen de quiz ingevuld. Dat de quiz niet makkelijk is, blijkt uit de cijfers. Gemiddeld zijn 3 van de 6 vragen goed beantwoord. Slechts 3% van de invullers (142 personen) had alle 6 de vragen goed.

Er zijn nog volop Keuzedieetboeken te winnen. Deelnemen aan de quiz kan tot 1 februari.

Vragen stellen aan de diëtist

Vanaf maandag 20 januari tot en met vrijdag 24 januari is er ook de mogelijkheid vragen te stellen aan 3 diëtistes. Leden en niet-leden kunnen hun vraag stellen via een formulier. De diëtistes die de vragen zullen beantwoorden zijn Iris Walsmit-Flohr, Marjolein de Pundert en Sara van Grootel. Zij werken alle 3 als diëtist in Den Haag, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Meer informatie over de dieetcampagne is te vinden op www.consumentenbond.nl/slimeten.