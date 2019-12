Voedingscentrum: cyclamaat veilig voor kinderen

Cyclamaat zit onder andere in lightfrisdranken en suikervrij snoep en is 30 tot 50 keer zoeter dan suiker. Omdat er inmiddels minder cyclamaat in producten gebruikt mag worden, lopen kinderen nauwelijks risico te veel cyclamaat binnen te krijgen.

Maar geef kinderen niet onbeperkt lightdranken. Ook al bevatte ze weinig calorieën, zo wennen kinderen alsnog aan een zoete smaak. 'Wij raden water of lichte thee aan', zo meldt het Voedingscentrum.

Bron: Voedingscentrum

Lees meer over zoetstoffen en andere E-nummers.