Weegschalen goochelen met vet

Nieuws|Weegschalen die behalve het lichaamsgewicht ook het vetpercentage in kaart brengen, zitten er met de vetmeting vaak behoorlijk naast. De 11 exemplaren die de Consumentenbond testte, geven het gewicht vrij nauwkeurig weer maar het vetpercentage stellen ze te zonnig voor. De slechtste vetmeting komt van de weegschaal van Hema; iemand met een vetpercentage van 30% bestaat volgens de Hema weegschaal slechts uit 18% vet.

Consumenten die hun vetpercentage willen weten, worden met de meeste weegschalen niet veel wijzer. De beste vetmeter, de Inventum PW720BG, wijkt gemiddeld slechts 2,4% af van de professionele meting met de Bodpod. De gemiddelde afwijking van de weegschalen ten opzichte van een professioneel apparaat is 6,5%. Consumenten die het toe- of afnemen van het vetpercentage willen volgen, kunnen de apparaten daarvoor wel gebruiken.

Elektrisch stroompje

Een elektrisch stroompje van de ene naar de andere voet bepaalt het vetpercentage. Dit stroompje wordt geleid door water en niet door vet, bot of lucht. Hoe lager de weerstand, hoe meer water en hoe minder vet een lichaam heeft. De weegschalen uit dit onderzoek werden getest met vijf mannen en vijf vrouwen van verschillende leeftijden en gewicht. Elke proefpersoon deed minimaal drie metingen per weegschaal en minimaal twee metingen in de Bodpod.