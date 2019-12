Zo voorkom je extra kilo’s tijdens de zwangerschap

Eet niet voor twee

De basis voor een goed voedingspatroon is de Schijf van Vijf. Neem daarbij verdeeld over de dag meerdere kleine porties om hongeraanvallen te voorkomen. Lees meer over gezond eten voor zwangere vrouwen op voedingscentrum.nl.

Ga niet op dieet tijdens de zwangerschap

Als je lijnt, komen er schadelijke stoffen vrij die zijn opgeslagen in je lichaamsvet. Die kunnen de placenta passeren, bij je baby terechtkomen en zo invloed hebben op de groei en ontwikkeling. Bovendien kan lijnen ervoor zorgen dat je ongeboren baby te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt.

Sporten tijdens de zwangerschap

Met sporten kun je de extra kilo's eventueel indammen. Bal- en vechtsporten waarbij je gevaar loopt op een stomp of bal in je buik, worden afgeraden. Ook kun je vanaf 16 weken de rechte buikspieren beter niet meer actief trainen, vanwege de diastase (het uitwijken van de buikspieren) tijdens de zwangerschap. Roeien is daarom ook een afrader. Gelukkig zijn er genoeg sporten die je vaak nog tot het einde van je zwangerschap kunt doen, zoals wandelen, fietsen en zwemmen.

Luister wel goed naar de signalen van je lijf. Doe rustiger aan bij harde buiken en bandenpijn. Heb je last van bloedverlies of aanhoudende buikpijn? Neem dan contact op met de verloskundige.

Ga niet op dieet tijdens de borstvoeding

Ben je na de bevalling behalve een mooie baby ook wat zwangerschapskilo’s rijker? Geen paniek: het kan wel 9 maanden duren voordat je terug bent op je oude gewicht. Als je borstvoeding geeft, ben je meestal sneller op gewicht dan wanneer je flesvoeding geeft. Ga niet op dieet tijdens de borstvoeding, vanwege de schadelijke stoffen die daarbij in de moedermelk vrijkomen. Daarnaast kost de productie van moedermelk ook veel energie, waardoor je extra voedingstoffen nodig hebt.

Sporten na de bevalling

Sporten kan meestal weer vanaf 6 weken na de bevalling. Als je geen incontinentieproblemen hebt, het bloedverlies is gestopt en de diastase weg is, zelfs al eerder. Tijdens de nacontrole checkt de verloskundige of gynaecoloog dat. Bouw het sporten rustig op en kies eerst voor minder belastende sporten als zwemmen, fietsen en wandelen.

Af te raden voedingsmiddelen

Als je zwanger bent zijn er best wat producten die je even moet laten staan, zoals rauwmelkse kaas en carpaccio. Neem geen risico's, want in het ergste geval kan het leiden tot vroeggeboorte of zelfs een miskraam. Lees meer over voedingsmiddelen die je beter kunt mijden tijdens je zwangerschap.

Extra voedingstoffen

In je buik groeit en ontwikkelt je baby zich volop. Niet gek dat je lichaam behoefte heeft aan wat extra vitamines. De bekendste is foliumzuur, maar er zijn nog meer voedingstoffen en vitaminen die je extra nodig hebt tijdens de zwangerschap.

