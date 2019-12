Uitgebreid programma om animaties te maken. Bedenk zelf iets moois of gebruik een van de vele sjablonen. Objecten kun je animeren, bijvoorbeeld laten stuiteren. Het vergt wel wat doorzettingsvermogen. Exporteer video’s naar bijvoorbeeld een mp4- of mkv-formaat. Bij beperkt gebruik is het programma gratis. Wie in hoge resolutie wil opslaan moet betalen.

Windows

Engelstalig

Naar Animiz

Terug naar het overzicht