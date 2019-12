Autodesk Pixlr

Pixlr is een uitstekend programma voor wie alleen eenvoudige fotobewerkingen wil uitvoeren. Dit is een programma voor de desktop, maar er is ook een variant die werkt in de internetbrowser. De software heeft heel wat opties om foto’s te verfraaien en heel veel filters om snel een bepaalde sfeer te creëren. Pixlr werkt niet met lagen, waardoor je bewerkingen op een later moment niet meer kunt terugdraaien. Opslaan gaat op de eigen computer in onder meer jpeg of png. Let op: een account aanmaken is niet nodig. Klik op ‘Skip’.

Bekijk de instructievideo

Windows, Mac

Engelstalig

Naar Pixlr