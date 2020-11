AVG Antivirus Free

Een virusscanner is essentiële software, al is het gebruik ervan geen garantie dat je computer niet besmet raakt. De beste virusscanners zijn betaalde pakketten, maar een goede gratis scanner is beter dan Windows Defender, dat standaard bij Windows wordt geleverd. Kijk eerst of je provider gratis een pakket aanbiedt. Let op dat je de gratis versie kiest, want standaard staat de betaalde ‘pro’-versie geselecteerd. Een account aanmaken is niet nodig.

Windows, Mac, Android

Nederlandstalig

