Het belang van een goede back-up kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Met Back4Sure is het maken van back-ups eenvoudig. Het programma is gebruiksvriendelijker dan Cobian. Een kwestie van mappen en doelstation selecteren en klikken op 'Nu back-uppen'. Bewaar de back-uptaak op het bureaublad om regelmatig uit te voeren.

Windows

Nederlandstalig

