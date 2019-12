Bitdefender Free kwam dit jaar wederom als beste gratis virusscanner uit onze test. De bescherming tegen malware is zeer goed en het programma vertraagt de computer nauwelijks. Helaas zijn scans niet in te plannen. De gratis versie maakt reclame voor de betaalde variant, maar dit kun je uitzetten (via ‘Account info’).

Windows

Engelstalig

