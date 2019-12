Browseruitbreiding op Gmail om mails op een later tijdstip te verzenden. Voor nachtbrakers die mail liever in de ochtend verzenden. Boomerang waarschuwt ook als er binnen een bepaalde periode geen reactie komt op mail. Verder kan mail tijdelijk worden gearchiveerd waarna hij terugkomt in de inbox. Boomerang is een browserextensie voor Firefox, Chrome, Safari, Edge en Opera.

Windows

Nederlandstalig

