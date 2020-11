Iedereen gebruikt weleens het klembord om tekst of beeld te knippen en te plakken. Je kunt slechts één stukje tekst of afbeelding ‘onder de knop’ hebben. Met ClipX verandert dat. Het programmaatje bewaart de laatste 25 gekopieerde onderdelen, en via de instellingen is dat aantal zelfs uit te breiden. ClipX is sterk verouderde software, maar werkt nog steeds.

Windows

Engelstalig

